In ogni casa c’è un tappeto. Chi ha molti soldi può permettersi di acquistare un tappeto persiano di grande dimensione. Il colpo d’occhio in una stanza è davvero favoloso. Però, i problemi sorgono quando bisogna pulire il tappeto. Non tutti sanno che mettere la schiuma da barba alle frange del tappeto in casa è utilissimo.

Il metodo

Con l’aiuto di un panno distribuire la schiuma da barba sulle frange e lasciare agire per tutta la notte. Il giorno seguente sarà sufficiente passare l’aspirapolvere per ammirare il risultato. Un semplice impiego che va fatto separatamente dal resto del tappeto. Perciò, corre l’obbligo, dare delle indicazioni anche per pulire la parte restante.

Bicarbonato

Passare l’aspirapolvere su entrambi i lati del tappeto e poi cospargere il tappeto di bicarbonato. Lasciare agire per 2 ore, successivamente passare l’aspirapolvere sul tappeto per rimuovere ogni residuo di bicarbonato. Questo ingrediente è utilissimo anche per contrastare gli acari. Il bicarbonato deve agire per tutta la notte per ottenere maggiori benefici di pulizia per il tappeto. Una volta fatta questa operazione il tappeto si presenterà pulitissimo e profumato.

Molti, però, si stanno chiedendo cosa fare con tappeti più pregiati. Il nostro riferimento è a quelli persiani, da un buon valore di mercato e soprattutto più delicati. Sfogliando il libro dei rimedi naturali, abbiamo visto che acqua, aceto bianco e sapone neutro possono fare al caso nostro.

Rimedi per tappeti persiani

Versare in una bacinella un litro di acqua, mezzo bicchiere di aceto bianco e un cucchiaino di sapone neutro per le mani. Immergere un panno di cotone e strizzare bene, strofinare il panno sul vello. Lo straccio va sciacquato ogni 30cm quadrati di tappeto e continuare l’operazione su tutta la superficie. Al termine della pulizia, è importantissimo sciacquare un’ultima volta il panno, strizzare bene e passare su tutto il tappeto seguendo il verso del vello. Questa operazione servirà a “pettinarlo”. In caso contrario, una volta asciugato il colore non sembrerà omogeneo. In questo caso non mettere la schiuma da barba alle frange del tappeto in casa.