Chissà quante volte vi sarete chiesti a cosa servono quelle affascinanti lampade di sale che vediamo nei mercati rionali e sui banchi dei mercatini estivi. Altro non sono che lampade fabbricate col benefico sale dell’Himalaya, che il nostro “team benessere” ha trattato qualche tempo fa dal punto di vista culinario. Ma, stando ancora una volta all’antica saggezza orientale, il sale dell’Himalaya porta incredibili benefici anche come arredo nella nostra casa. Sempre più persone infatti si stanno accorgendo delle sue virtù e molte aziende si stanno specializzando nella creazione di lampade sempre più belle e sempre più benefiche. La nostra redazione vi suggerisce come mettere ko l’ansia e aumentare il sistema immunitario con le lampade di sale.

Togliere l’umidità in casa

In questi caldi pomeriggi di afa estiva, l’altissimo tasso di umidità dell’aria è il nostro nemico numero uno! Ecco quindi spiegato il motivo per il quale una decina di anni fa le lampade di sale iniziarono a conquistare le case degli italiani. A svolgere questa importante attività sono i cristalli contenuti nel sale, in grado di bonificare letteralmente l’aria delle stanze. Una lampada di sale, posizionata nei locali di casa ad alta umidità, renderà l’aria molto più respirabile.

Fantastica anche in ufficio

Mettere ko l’ansia e aumentare il sistema immunitario con le lampade di sale vale anche per il nostro ufficio. Sì, perché il sale dell’Himalaya contrasta efficacemente anche l’inquinamento elettromagnetico. Posizionare una lampada di sale sulla scrivania dell’ufficio tra pc, cellulari e stampante, non sarà solo apprezzabile da un punto di vista estetico, ma ci proteggerà anche dai campi elettromagnetici.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Consigliata anche per chi soffre di allergie

Un altro utilizzo fantastico delle lampade di sale e quello che apporta la cosiddetta “haloterapia”. Il principio, per chi frequenta i centri benessere, è lo stesso delle grotte di sale. Qui infatti i cristalli combattono gli acari della polvere, i virus e i germi di ogni tipo. Molto valido è il consiglio della nostra redazione per coloro che soffrono anche di allergie e per chi possiede animali domestici. La nostra lampada di sale infatti porterà beneficio alle vie respiratorie, rendendo l’aria più pura e respirabile. Tutto ciò grazie al potere del sale di aumentare e migliorare le difese immunitarie dell’apparato respiratorio!

Approfondimento

Come mantenere puliti i bidoni dell’immondizia