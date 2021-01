Capita frequentemente di sentire il bisogno di fare spazio. Procedere al decluttering della propria stanza e/o della propria casa è il primo passo per fare spazio anche nella propria vita.

Rientrare a casa e trovare un ambiente che doni sensazioni di comfort e relax è lo step fondamentale per aiutare se stessi e lasciare andare lo stress accumulato.

Esiste un modo per mettere in ordine la propria casa in pochissimo tempo.

Trattenere e lasciare andare

Non tutto ciò che abbiamo merita di essere tenuto: lasciare degli oggetti o degli indumenti per anni dentro una scatola o un cassetto senza prendercene cura non è funzionale per noi e per l’ambiente in cui viviamo.

La prima cosa fare è individuare lo stile di vita che si vuole avere e la proiezione dello stesso nella casa in cui si vive.

Tuttavia avere una stanza ordinata non è sufficiente, bisogna eliminare ciò che non è più funzionale.

Non ha alcun senso sistemare senza aver prima tolto ciò che ormai è inutile. Sarebbe un doppio lavoro, porterebbe maggiore fatica e perdita di tempo.

Inoltre, è necessario eliminare ciò che non si utilizza da almeno un anno.

Se non si sa più dove mettere la propria roba ma non si riesce a separarsene, può essere opportuno chiedersi: “si è utilizzato ciò che desta dubbio nell’ultimo anno?” Dalla risposta si evince quale sarà l’epilogo dell’oggetto/indumento.

Che cosa invece si vorrebbe tenere?

Questo è un processo idealmente opposto al primo. Comprendere cosa merita di essere tenuto nei propri armadi e negli angoli della casa aiuta l’umore. Finché dona emozione, un oggetto merita di essere tenuto.

Il metodo per mettere in ordine la propria casa in pochissimo tempo

Se si vuole ordinare in poco tempo ed ottenere il massimo del risultato bisogna procedere per categorie e non per stanze.

Esaminando una stanza per volta ci si potrebbe trovare a sistemare capi d’abbigliamento che si trovano nell’armadio di ingresso o nel sottoscala dopo aver trascorso intere ore ad organizzare quello della camera da letto.

Inoltre, radunando tutto ciò che appartiene ad una singola categoria si avrà una visione chiara di quanti oggetti si hanno ed eventuali doppioni.