Dopo essere rimasti rinchiusi in casa da mesi e mesi, gli italiani rivedono finalmente la luce. Purtroppo siamo tutti impigriti, assonnati più del solito e perciò con un poco di pazienza possiamo mettere in atto questi 4 trucchi per superare la prova sbadiglio. Dunque non dobbiamo farci prendere dal panico se notiamo qualcosa di strano nel nostro organismo. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono rassicurare che a primavera è normale sentirsi stanchi, senza forze, avere sonnolenza, poca concentrazione e sbalzi umorali. Il “mal di primavera” peggiora la qualità della vita e rende le giornate più difficoltose.

Scopriamo i 4 trucchi da seguire per poter sconfiggere stanchezza, sonnolenza e senso di affaticamento.

Riadattarsi al clima

Purtroppo il cambio di clima incide molto sul nostro organismo. Perciò bisogna riadattarsi alle brusche variazioni di temperatura o luce. Studi scientifici in questo senso hanno dimostrato che c’è uno stretto legame tra condizioni meteo e processi dell’organismo.

Bisogna dormire di notte

Molti notano difficoltà ad alzarsi la mattina durante i cambiamenti stagionali perché il sonno subisce degli stravolgimenti. Infatti il nostro corpo deve ristabilire un equilibrio e dunque non ci dobbiamo meravigliare se sentiamo più sonno. Il corpo una volta abituatosi ai nuovi ritmi spazza via l’insonnia. Quindi in questo caso meglio andare a dormire la sera non troppo tardi in modo da poter fare almeno 9 ore di sonno notturno.

Non mangiare cibi pesanti

Per evitare ulteriori problemi meglio non consumare pasti troppo complessi perchè deleteri al nostro organismo. Si corre il serio rischio di ritrovarsi più stanchi e assonnati. Perciò niente pasti pesanti che potrebbero cagionare anche problemi gastrici.

Dunque abituarsi a fare piccoli pasti e più frequenti. L’alimentazione ha un ruolo strategico per combattere gli sbadigli primaverili. Il consiglio è di consumare alimenti con vitamina D presente in latte, latticini oppure pesci grassi.

Mettere in atto questi 4 trucchi per superare la prova sbadiglio

Come abbiamo visto riadattarsi al clima, bisogna dormire di notte, non mangiare cibi pesanti sono le prime cose da fare. Resta infine l’attività fisica per completare il quadro delle cose da fare. La pigrizia, infatti, va via velocemente se dedichiamo un po’ del nostro tempo al movimento fisico dopo un inverno trascorso in poltrona.