Nel nostro portafogli c’è tutta la nostra vita. Contanti, bancomat, documenti, carta di credito. Perderlo sarebbe davvero una disdetta. Molti comportamenti che abbiamo, tuttavia, sono troppo liberi e poco pensati. È importante riflettere su ogni azione quotidiana per non commettere errori gravi.

Forse nessuno si ferma a riflettere su una questione importante che riguarda tutti ma mettere il portafogli in questa tasca potrebbe non essere la scelta migliore

Quando passeggiamo per strada, i pericoli sono molti. Qualche smemorato potrebbe dimenticare il portafogli in un locale. Oppure perderlo senza rimedio. Ci sono delle eventualità che difficilmente si possono prevedere. Altre, però, si possono evitare prestando un po’ di attenzione in più. Come nel caso che si analizzerà nelle prossime righe.

Meglio usare un’altra tasca

Dove teniamo il portafogli? Siamo sicuri che sia il posto migliore? Marsupi, zaini, tasche. Per portare con noi i nostri soldi e le nostre carte di credito si utilizzano tante strategie. Di solito, però, si ha una sorta di riflesso condizionato. Il portafogli si mette nella tasca posteriore. Ma è proprio la scelta giusta? Non ci sono alternative?

Bisogna riflettere attentamente sulla questione. La tasca in questione è forse la più comoda, ma di certo non la più sicura. Si è maggiormente esposti a furti e a smarrimenti. Non si ha il controllo della situazione. Un malintenzionato potrebbe derubarci senza che ce ne accorgiamo. In altri momenti, addirittura, il portafogli potrebbe sfilarsi e cadere a terra.

È meglio usare un’altra tasca. Come, ad esempio, quella anteriore. Qui si ha una maggiore percezione del peso dell’oggetto e maggior controllo. In alternativa, si possono utilizzare delle cerniere per tenere le cose più al sicuro.