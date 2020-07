Mettere i fiori nell’aceto per farli durare più a lungo

L’estate è la stagione peggiore per mettere i fiori recisi in vaso. Durano di meno, ma ce ne sono molti negli orti e nei giardini. Dunque è facile che arrivino in regalo a chi non ha neanche un piccolo balcone. Ecco i consigli della nostra redazione lifestyle per farli durare più a lungo possibile.

Tagliare via un pezzo ogni giorno

Tagliare sempre via, diagonalmente, un pezzo di gambo con delle forbici da cucina molto affilate o con un coltello. Se si tratta di fiori dal gambo legnoso, prima di metterli in vaso si deve praticare un taglietto verticale all’estremità del gambo. Assorbirà meglio l’umidità. I gambi vanno sempre tagliati sotto il getto dell’acqua. In questo modo non si formano bolle d’aria che impediscono l’assorbimento dell’acqua.

Inserirli in un vaso grande

Non bisogna mettere troppi fiori nello stesso vaso, per farli durare davvero. E bisogna togliere le foglie che risultano sotto il livello dell’acqua. Anche una sola, marcendo, li farebbe imputridire.

Mettere i fiori nell’aceto

Nella stagione fredda, per far durare i fiori, è utile mettere il vaso sul balcone o in un ripostiglio se non è riscaldato durante la notte. Ma d’estate si deve procedere diversamente. Si diche che l’aspirina, i cubetti di ghiaccio e lo zucchero allunghino la vita dei fiori recisi. Ma ci sono metodi ancora più efficaci. Mettere i fiori nell’aceto. E in mix con lo zucchero. Si versano due cucchiai di aceto bianco in un litro d’acqua e due cucchiai di zucchero di canna. L’aceto rallenta la putrefazione e lo zucchero di canna serve da nutrimento. Quando fiori cominciano ad appassire, si può guadagnare un altro giorno tagliando ancora i gambi e mettendoli a bagno in acqua calda. Lasciare lì finché non si raffredda. Poi metterli in acqua pulita freddissima, sempre con aceto e zucchero di canna.

Gli ingredienti

L’aceto va bene in generale per un mazzo di fiori misto. Ma se la varietà che vi regalano è una sola, si usano ingredienti specifici per allungare la vita dei fiori recisi. Per i garofani è meglio un pizzico di acido borico. Per i gerani è meglio un pizzico di fondo di caffè o qualche chicco di caffè infilato nel mazzo. Se sono tutti tulipani, lasciate cadere nell’acqua una moneta di rame. Per le violette sono ottime le vecchie pillole anticoncezionali