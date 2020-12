Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli animali domestici sono diventati dei compagni di viaggio inseparabili nella vita moderna. Chi ha avuto o ha tuttora un cane o un gatto lo sa bene. Non sono più dei semplici animali, ma dei veri e propri amici che spesso allietano i nostri giorni più duri. Sì, perché con gli amici ci si diverte tanto. Così capita di andare a casa di un amico e vedere il suo cane alle prese con la ciotola dei croccantini in maniera bizzarra. Dire di essersi divertiti sarebbe riduttivo. Ma perché Lucky, questo simpatico “ragazzo” a quattro zampe, era così impegnato a giocare con la ciotola?

Mettendo questo oggetto nella ciotola del cane il risultato sarà sbalorditivo

Il padrone di Lucky, che di divertimento se ne intende, ha ben pensato di distrarre il nostro protagonista con questo piccolo trucco. Dentro la ciotola ha attaccato un adesivo raffigurante una mosca. Niente di più semplice. Mettendo questo oggetto nella ciotola del cane il risultato sarà sbalorditivo, soprattutto quando questa è vuota o ci sono pochi croccantini.

Non è detto che possa funzionare con tutti i cani, ma Lucky per qualche minuto ha tenuto un vero e proprio show che ci ha fatto ridere a crepapelle. Con le sue zampone ha cercato per tutto il tempo di cacciare questa mosca finta e immobile che minacciava il suo pasto.

Con i gatti non dovrebbe funzionare

Non è detto che con il gatto funzioni questo trucchetto. I gatti sono animali mediamente più freddi e meno giocherelloni dei cani. Attenzione, naturalmente anche i gatti non sono tutti uguali, così come non lo sono i cani. Ma tendenzialmente i cani stanno di più al gioco e al movimento.

I gatti di solito sono più propensi a cacciare le mosche e altri insetti veri. È quindi difficile che cadano nelle trappole di padroni buontemponi intenzionati a prenderli in giro.

Provare tuttavia non costa nulla e magari anche il nostro felino inquilino di casa ci può strappare qualche simpatico sorriso. In alternativa possiamo sempre vederlo all’opera mentre gioca con il suo tiragraffi preferito.