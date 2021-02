In un precedente articolo, è stato affrontato il tema su come frullare o tritare gli alimenti pur non avendo un frullatore. Questa volta verrà presentato un metodo rapido e veloce per tritare il ghiaccio senza avere un frullatore.

Basterà avere gli attrezzi giusti e sarà molto semplice. Questi suggerimenti sono molto utile se si vuole preparare un drink come ad esempio un mojito in modo autonomo ma non si è forniti di un frullatore.

Cosa si può usare e qual è il metodo rapido e veloce per tritare il ghiaccio senza avere un frullatore quindi?

La mazzuola come metodo rapido e veloce per tritare il ghiaccio senza avere un frullatore

Il primo strumento che si suggerisce è la Mazzuola di legno; con questo si potrà rompere il ghiaccio molto facilmente ma bisognerà fare particolare attenzione a non rovinare il sacchetto dove lo si contiene.

Quindi, usando un sacchetto sigillabile per gli alimenti, inserite il ghiaccio e usate la mazzuola per romperlo sfruttando un tagliere da cucina di legno. Assicuratevi di farlo con la giusta lentezza ma soprattutto con molta pazienza in particolare se è la prima volta che si prova a preparare un drink.

Questa è un’operazione che può essere fatta anche utilizzando quella che viene chiamata Lewis bag. Le Lewis bag sono poco costose e sono delle borse che solitamente si usano come portamonete.

In cucina, però, sono conosciute come contenitori in cui triturare il ghiaccio. In alternativa, si può anche usare una comoda federa da cuscino dove mettere il ghiaccio prima di tritarlo.

La mazza da baseball come alternativa alla mazzuola

Ottimo strumento, qualora non si possieda una mazzuola per tritare il ghiaccio è anche la mazza da baseball. In questo caso, come con la mazzuola, è importante la pazienza e la velocità (ricordiamo sempre molto lentamente) con cui si effettua l’operazione.

Se si usa una Luwis bag si otterrà un ghiaccio perfettamente asciutto, ottimo per un cocktail perché questo contenitore ha la capacità di assorbire molta dell’umidità del ghiaccio. Se non si ha un frullatore, si possono, quindi, sperimentare queste alternative per avere dei freschi cocktail casalinghi.