Avete presente quando il vostro cane decide di camminare sulla terra e poi di entrare in casa e sporcare tutto con quelle sue fantastiche zampe? Ora vi spieghiamo il metodo migliore e veloce per lavare le zampe del vostro cane.

Il nostro amico a quattro zampe ovviamente non ha colpe, o inizia a portare le scarpe anche lui oppure bisogna essere pazienti. Quando tornate dalla solita passeggiata e magari il vostro cane è stato nel fango o in altre zone poco pulite, la prima cosa che fate è prendere uno straccio e pulire le zampe. Se poi piove anche asciugare il pelo, ma puntualmente poi lui scuotendosi vi inonda di acqua. Ma vediamo qual è il metodo migliore e veloce per lavare le zampe del nostro cane.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il giusto procedimento

In sostanza deve diventare una sorta di prassi per il vostro cane. Come per voi lo è togliervi le scarpe e lavarvi le mani, per lui deve essere lavarsi le zampe. Quindi, quello che dovete fare è prendere una bacinella con dell’acqua tiepida e versarci dentro un po’ di sapone. Vicino poi tenete un asciugamano per pulire le zampe.

Appena il cane torna dalla passeggiata, passa dunque nella bacinella con dell’acqua e sapone. Poi esce e va sull’asciugamano. A fine procedimento potete dargli un biscottino come segno di riconoscimento. E se attuate questa pratica ogni volta, che è veramente veloce, soprattutto se avete qualcuno a casa che vi può aiutare, il vostro amico a quattro zampe non vi sporcherà più in giro.

In questo modo avrete sempre la casa pulita, pur avendo un cane. Perché tutti noi sappiamo quanto sia impegnativo tenere una casa pulita avendo un cane in casa. Non solo per il pavimento, ma anche per il divano, il letto e le poltrone.

Approfondimento

Quante volte bisogna pulire il pavimento?