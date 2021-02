Cucinare è un divertimento e per alcuni una grande passione. Lavare e organizzare pentole e stoviglie lo è unpo’ meno. In alcuni casi avere una cucina piuttosto grande aiuta. Ma in generale tenere pentole e utensili in ordine può non essere semplice. Anzi, vani e spazi più grandi sono spesso sinonimo di maggiore confusione. Allora ci si chiede come sia possibile avere sempre la cucina ordinata, specialmente se si ama cucinare. Ecco quindi che la Redazione di Proiezionidiborza presenta il metodo infallibile per sistemare le pentole e avere sempre la cucina ordinata in poche mosse.

Tanto spazio e tanto ordine

Organizzare bene gli spazi che si hanno a disposizione è molto importante. Quando si devono usare padelle, pentole, mestoli, è bene averle a portata di mano e non doverle cercare come un tesoro nascosto. Non solo. Il disordine è anche sinonimo di utensili che prendono polvere e sporco. Ciò significa che prima di utilizzarli si dovranno lavare nuovamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per ridare alla cucina una dimensione di organizzazione semplice e utile, dovremmo seguire alcuni accorgimenti. Per prima cosa bisognerà svuotare tutti i cassetti e gli armadietti. Ciò consentirà di pulirli e di valutare gli spazi a disposizione. Scegliere cosa mettere e dove, sarà più intuitivo. Prima di procedere alla sistemazione del pentolame è necessaria una pulizia approfondita. Basta dell’aceto bianco e si elimineranno odori e sporco e si otterrà un’azione disinfettante.

Metodo infallibile per sistemare le pentole e avere sempre la cucina ordinata

Dopo la pulizia si prosegue eliminando tutti gli oggetti inutili o inutilizzati. Non serve conservare il coperchio rotto o il pentolino rovinato (sempre che non si possano recuperare con questa tecnica fantastica).

Poi bisogna fare una cernita tra le pentole che si utilizzano frequentemente e quelle invece usate raramente. Le prime andranno messe davanti, sempre a portata di mano. Le seconde potranno andare nei reparti più alti o meno facili da raggiungere.

Le pentole e le padelle devono seguire un ordine ben preciso. Vanno impilate l’una sull’altra dalla più grande alla più piccola. È bene anche fare caso alla profondità di ciascuna pentola. Per proteggerle dai graffi si può mettere un panno di stoffa tra una e l’altra.

Con questi accorgimenti si salverà molto spazio e sarà facile servirsi di pentole e padelle. Gli scomparti profondi possono essere dotati di separatori specifici. Questi serviranno a dividere pentole da padelle, oppure casseruole da forno e teglie. Ne esistono anche per coperchi e posate e sono un aiuto effettivo all’organizzazione.

I coperchi possono essere riposti lateralmente alle pentole. Messi uno di fianco all’altro dalla parte piatta si salverà più spazio. In alternativa possono essere impilati verticalmente in griglie fatte appositamente.