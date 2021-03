Le macchie di ruggine sul pavimento spaventano perché sembrano una cosa difficile da togliere e che richiede molto lavoro. Invece con questo metodo infallibile ed ecologico per togliere le macchie di ruggine da piastrelle e pavimenti ci accorgeremo che potremo eliminarle senza particolari difficoltà.

Macchie di ruggine, dove?

Sul pavimento di casa, sulle piastrelle del giardino o dell’ingresso all’abitazione se ci sono delle macchie di ruggine, probabilmente al loro posto c’erano degli oggetti in ferro. È il ferro che si arrugginisce facilmente in presenza di umidità e lascia delle macchie caratteristiche. Per il pavimento si può trattare di un portavasi in metallo, o di un porta fioriere o comunque qualche oggetto metallico.

Cosa evitare di fare

Pensando che la macchia di ruggine sia difficile da togliere si acquistano prodotti molto aggressivi. Si rischia così di utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare il pavimento. E anche il famoso olio di gomito, semmai muniti di spazzole dalle setole molto rigide, potrebbe provocare graffi.

Metodo infallibile ed ecologico per togliere le macchie di ruggine da piastrelle e pavimenti

Il sistema migliore per togliere le macchie di ruggine è di utilizzare dei prodotti ecologici e non aggressivi. In questo modo siamo sicuri di non provocare danni alle mattonelle e anche di non dover esercitare una particolare forza fisica.

Pavimenti lucidi non porosi

La soluzione è di impiegare dell’aceto bianco sulle mattonelle in porcellana o ceramica lucida, da aggiungere sulle macchie con l’uso di un panno. Si attenderà mezz’ora e poi si provvederà passare il panno per eliminare le macchie. Operazione da ripetere anche più volte se necessario. Infine si sciacqua e si asciuga.

Pavimenti in gres

Nel caso di pavimenti in gres la soluzione migliore è di usare il bicarbonato di sodio unito al succo di limone. Bisogna formare una pasta che poi si lascia agire sulle macchie per 4 ore. Azione da ripetere fino a eliminare le macchie di ruggine.

Pavimenti in marmo

Per il marmo ricorriamo al sale da cucina inumidito con un poco d’acqua senza scioglierlo. Si lascia sulla macchia un’intera giornata e poi si provvede a sciacquare eliminando tutto il sale residuo.

Ecco dei metodi semplici e non aggressivi che non richiedono sforzi particolari per eliminare la ruggine dai pavimenti.

