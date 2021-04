Le piante grasse sono quelle che rimangono in casa spesso anche in estate. Sono piante forti ma hanno bisogno di attenzione e cura diverse rispetto alle altre piante da casa. Esiste un modo geniale per curare le piante grasse in casa anche in estate senza che si ammalino donandogli bellezza e splendore. Le piante in casa rendono l’ambiente rilassante se godono di una buona salute. Basta mettere in pratica semplici consigli di routine che fanno in modo che le piante grasse, chiamate anche “piante succulente” non si ammalino.

Metodo geniale per curare le piante grasse in casa anche in estate senza che si ammalino donandogli bellezza e splendore

Per curare le piante grasse anche d’estate e non farle ammalare basta effettuare piccoli accorgimenti. Si tratta di un metodo formato da quattro azioni ripetute nel tempo che migliora la qualità della pianta grassa. Inoltre, questi consigli prevengono lo stress e la malattia che il più delle volte, in questa categoria di piante, è fatale.

Consigli utili

La prima cosa da fare è occuparsi della pulizia delle piante grasse, una cosa più facile di quanto possa sembrare.

Molti sbagliano a non farlo o a farlo male e questa è una delle cause per cui la pianta grasse in casa soffre e si ammala.

Le piante grasse devono essere spolverate in modo costante, facendo più attenzione per gli esemplari riuniti in una sola composizione. La polvere è dannosa perché oltre a nascondere il colore della pianta, può ostacolare il processo di fotosintesi clorofilliana.

Per eliminare la polvere dalle piante grasse utilizzare un pennello con setola morbida. Se le piante non hanno peli potete anche utilizzare un panno morbido pulendo le cavità delicatamente. Per le piante grasse con peluria e spine, utilizzare un phon ad aria fredda posizionandolo ad una distanza di 15 cm. Attenzione: il getto d’aria non deve essere forte.

Eliminare i parassiti

Il secondo consiglio è quello di eliminare i fiori appassiti per far garantire una fioritura nel tempo. Utilizzare dei guanti per le piante con spine.

Come tutte le piante anche quelle grasse sono colpite da parassiti. Per non far ammalare tutta la pianta, la parte colpita da parassiti deve essere rimossa.

Non basta rimuovere solo la foglia, bisogna intervenire anche su altre porzioni, ad esempio il busto. Quest’azione è molto importante e deve essere effettuata appena ci si rende conto della malattia della pianta. È possibile utilizzare delle cesoie affilate ed eliminare germogli, foglie e fusti malati almeno due centimetri sotto la parte colpita. La cicatrice della pianta deve essere lasciata all’aria.

L’acqua fonte di vita non deve mancare

Nel metodo geniale per curare le piante grasse in casa anche in estate senza che si ammalino donandogli bellezza e splendore, l’acqua non deve mai mancare.

Anche durante il periodo estivo, le piante grasse devono essere annaffiate regolarmente. Sempre, ovviamente, facendo riferimento alle necessità di ogni singola specie. Necessità che cambiano, come è facile dedurre. Prima di bagnarle controllare che il terriccio sia asciutto.

Di solito è sufficiente una somministrazione di acqua settimanale, ma nelle giornate afose può essere necessario innaffiare le piante con maggiore frequenza.