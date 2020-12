Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stile di vita, alimentazione, sport e pochi vizi. I segreti per un fisico in salute e una forma da far invidia. Vero, anzi verissimo, ma non è tutto. Eh, sì, perché se seguiamo tutto alla lettera e poi cadiamo in alcune pessime abitudini, ecco spiegati i chili di troppo, nonostante l’applicazione. Ecco, quindi, come avere un metabolismo più veloce e meno pancia con queste abitudini semplici ma basilari, consigliate dai nostri Esperti.

Gli orari diversi

Mangiare a orari diversi, anche se di pochi minuti, rallenta il nostro metabolismo. Abbiamo già trattato su queste colonne l’argomento della puntualità, quasi maniacale, del nostro organismo in fatto di azioni quotidiane. Non confondere la notte col giorno, mangiare a certe ore, fare sport in determinate condizioni e situazioni. Il nostro corpo è una macchina perfetta, ma è anche estremamente conservatore e abitudinario. Molto interessante, in merito, uno studio dei ricercatori dell’Università di Gerusalemme Hebrew, ripreso anche da Fox news. Stando a quanto scoperto, i tester che mangiavano a orari diversi ingrassavano più di chi invece pranzava con orari regolari.

Vitamina D dopo i 50 anni

Metabolismo più veloce e meno pancia con queste abitudini semplici ma basilari, tra cui l’assunzione di vitamina D dopo i 50 anni. Altro punto trattato dai ricercatori di Hebrew: passati i 50 anni e, d’accordo col nostro medico, dobbiamo rivedere la quantità di vitamina D da assumere quotidianamente. Addirittura, secondo lo studio, se vogliamo che il metabolismo non si fermi, dovremmo raddoppiare le quantità.

Poco sonno e poca energia

E rieccoci a un’altra abitudine che coincide col metabolismo: dormire poco e male fa ingrassare. Qui, interviene anche l’OMS, che ricorda come il poco sonno determini anche meno energia per bruciare i grassi. Non solo, perché, una notte insonne, ci porta naturalmente alla giornata successiva con meno forze e poca voglia di muoverci. Ed ecco spiegato perché possiamo ritrovarci col “chiletto” di troppo. Attenzione però che, dormire poco, ci può esporre anche al rischio ictus, argomento che consigliamo di leggere nell’articolo di approfondimento.

