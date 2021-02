La Cassazione con la sentenza n. 4738/2020 ha lanciato un messaggio rivolto agli automobilisti: “occorre rallentare in prossimità delle strisce pedonali!”. In altri termini, non è che il conducente deve correre e poi, arrestare di colpo la marcia, come spesso avviene. Deve, invece, iniziare a rallentare già prima di arrivare dinanzi alle strisce pedonali. Sulla scorta di questo ragionamento, la Cassazione ha condannato per omicidio colposo il conducente di un autocarro che aveva investito un pedone. Il predetto, infatti, nell’attraversare un centro urbano, aveva investito un pedone proprio in prossimità delle strisce pedonali. Senonché, gli è stata contestata oltre alla violazione della norma sull’omicidio colposo ex art. 589 c.p. anche quella di cui all’art 191. commi 1 e 4 del Codice della Strada. Quest’ultima, infatti, prescrive il comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, che hanno la come risaputo, la precedenza.

Comportamento del conducente in prossimità delle strisce

La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza su emarginata, ha chiarito che la circostanza che il pedone si trovasse in prossimità delle strisce e non sulle stesse, non vale affatto ad escludere la responsabilità.

Infatti, a carico dei conducenti di veicoli si pongono una serie di regole di comportamento, che incidono tutte nella valutazione del caso concreto. Per queste ragioni, è stata esclusa l’alitata interruzione del nesso causale ricondotta alla circostanza che il pedone si trovasse fuori dalle strisce pedonali. Ciò in quanto, a detta della Cassazione: “in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza.

Questa, infatti, spetta in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”. Se ne deduce, un importante messaggio rivolto agli automobilisti, ossia: “occorre rallentare in prossimità delle strisce pedonali!”.