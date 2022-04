È appena iniziato un nuovo ciclo lunare. Ieri, infatti, la Luna si è spostata in Ariete. E, come ben sappiamo, l’Ariete è un segno zodiacale per ricominciare. Urano si è congiunto con l’ascendente e questo sarà ottimo per i buoni propositi. Potrebbe essere il periodo perfetto per fare e dire solo ciò che ci piace. Evitiamo di costringerci in standard o canoni troppo stringenti, soprattutto quelli che potrebbero metterci in difficoltà con noi stessi. È il momento di rompere le catene della monotonia, essere stravaganti e scoppiettanti. Solo così potremmo raggiungere gli obiettivi prefissati, ma non banalmente quelli di lavoro. In questo nuovo mese che inizia dobbiamo porci obiettivi per il nostro io. Migliorare noi stessi, fiorire con la bella stagione e farci travolgere dai profumi e dalle fragranze più inaspettate. Sarà questa la mossa vincente per uscire dalla nebbia di marzo pazzerello.

Mese scoppiettante per i segni d’aria ma fortuna sfacciata e ricchezza travolgeranno anche questi segni zodiacali grazie alla Luna in Ariete

Un mese positivo soprattutto per i segni d’aria. Gemelli, Bilancia e Acquario potranno dare il meglio di loro. Liberare finalmente la loro spensieratezza, il loro essere brillanti, pensatori liberi, che non amano analizzare, progettare e programmare ogni ambito della loro vita. I Gemelli potranno mettere in campo tutte le loro capacità perché la fortuna è dietro l’angolo. Anche imparare cose nuove non sarebbe male, visto il periodo particolarmente florido di idee e iniziative. Sfruttarle al massimo sarà solo positivo.

Bilancia e Acquario

La Bilancia saprà cogliere l’influenza positiva del cielo per cambiare stile di vita. La risposta si trova nel costruire uno spazio completamente positivo, che possa dare l’input giusto nella ripresa dal lunghissimo letargo. L’Acquario vivrà un periodo ricco di stimoli che indicheranno la strada maestra. Lasciar spazio a nuove persone nella propria vita potrà essere liberatorio e, soprattutto, consolatorio. Le cose non si devono fare tutte da soli, va bene anche che qualcuno si occupi di noi.

Scorpione, Sagittario e Toro

Ma anche altri segni potranno gustare la positività della primavera. Parola d’ordine: lasciarsi ispirare dai colori e lasciarsi inebriare dai profumi. Lo Scorpione non dovrà farsi sopraffare dai cambiamenti indesiderati. Anche quelli possono portare felicità e spensieratezza, di cui si ha sempre bisogno. Il Sagittario potrà sfondare nel campo professionale come ha sempre sperato. Osare è meglio che sperare invano. Il Toro vivrà un periodo estremamente positivo fatto di successo e ricchezza. Mese scoppiettante per i segni d’aria sia per Bilancia, che per Acquario e Gemelli. Godere delle buone nuove primaverili sarà facilissimo anche per Scorpione, Sagittario e Toro.

