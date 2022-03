Il dolce è il modo più tradizione con cui si chiude un pasto. La cucina italiana offre tali e tante possibilità che si sono scritti ricettari interi solo su questo. Le combinazioni sono quasi infinite e a primavera subiscono un notevole impulso con l’arrivo di molta frutta fresca. I banchi di mercati e supermercati si ripopolano di colori. Il rosso intenso di fragole e lamponi, ma non solo.

In attesa dei frutti estivi, ciliegie, pesche e albicocche, sono i cosiddetti frutti di bosco a trionfare in questo periodo. Certo, definirli di stagione non è più tanto attuale, data la globalizzazione, però è indubbio che mangiarli in questo momento dell’anno sia sicuramente la cosa migliore.

Essi, poi, si abbinano perfettamente a torte, crostate e mousse. È proprio quello che proponiamo oggi. L’abbinamento tra il lampone e la crema di mascarpone, su una base di pasta fatta amalgamando due tipi di farina, per una crostata da fine del Mondo. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti necessari.

Ci serviranno:

250 grammi di farina di mais;

180 grammi di farina di grano;

200 grammi di burro;

120 grammi di zucchero;

mezza bustina di lievito;

5 uova;

sale;

350 grammi di mascarpone;

60 grammi di zucchero a velo vanigliato;

1 limone;

250 grammi di lamponi;

menta.

Mescoliamo insieme farina di grano e di mais per un’irresistibile crostata ripiena di questo formaggio cremoso più un frutto di bosco dolcissimo

Per fare il composto, dobbiamo avvalerci di un mixer. Qui, andremo a mettere il burro freddo tagliato a pezzetti, lo zucchero e il sale. Quindi iniziamo ad amalgamare. Successivamente, inseriremo le due farine, partendo da quella di mais. Dopodiché metteremo quella di grano, prima di chiudere con 5 tuorli. Conserviamo gli albumi a parte per il ripieno. Svuotiamo il contenuto del mixer sul tavolo di lavoro e formiamo un panetto, che avvolgeremo in una pellicola o in un beewrap. Lo faremo riposare in frigorifero per un’ora.

Passato questo tempo, lo andremo a stendere per poi metterlo in una tortiera foderata con della carta da forno bagnata e strizzata. Lo bucherelliamo con una forchetta, per poi coprire il tutto con dell’altra carta da forno, questa volta asciutta. Verseremo sopra dei legumi o dei pesi in modo da evitare che si rigonfi in maniera eccessiva. Cuociamo per 30/33 minuti a una temperatura di 180 gradi. Lasciamo poi raffreddare bene.

Intanto, occupiamoci del ripieno. Ci serviranno tre albumi più 10 ml di succo di limone. Montiamo a neve il tutto. In una ciotola, poi amalgameremo il mascarpone con lo zucchero a velo, quindi uniremo il composto agli albumi. La soffice crema che abbiamo creato dovrà essere spalmata abbondantemente sulla base ormai raffreddatasi. Quindi, per concludere, andiamo a posare con attenzione i lamponi. Decoriamo con alcune foglioline di menta e conserviamo in frigorifero per un’ora prima di servire.

Mescoliamo insieme farina di grano e di mais e otterremo questa deliziosa crostata, ottima al termine del pasto o a merenda. Un gusto dolce e delicato che farà sorridere chi l’assaggerà.