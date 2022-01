Si preannunciano giorni di fuoco per alcuni segni cardinali tranne il Capricorno. Lui è il solo non colpito dalla disgrazia, poi il suo carattere stranamente positivo lo aiuta in una settimana di successo lavorativo e non solo. Ariete, Bilancia e Cancro, al contrario, sono colpiti da pianeti come Mercurio Venere e Marte tutti concentrati nel segno del Capricorno, appunto. Questa concentrazione di pianeti fa male soprattutto al Cancro che, già nei giorni passati, si sentiva giù di morale, ma per questo weekend preferirà la solitudine alla compagnia di parenti e amici.

Mercurio Venere e Marte in Capricorno preannunciano giorni di sfortuna per questi segni cardinali e sarà il Leone a vincere la sfida felicità

Il segno più fortunato tra tutti, per questi giorni, sarà il Leone. Rinomato per essere tra gli animali il Re della foresta, in questi giorni ci saranno molte attenzioni per lui che potrebbe voler appagare il suo ego diventando anche il re della festa. L’Ariete potrà vedere finalmente qualcosa di buono tra tutte le sfortune avute nei giorni passati; quindi, ci sarà una leggera ripresa positiva dell’umore. In realtà, con la congiunzione di Marte e Venere potrebbero essere giorni gloriosi per le dichiarazioni d’amore urlate ed eclatanti. Forse, anche con qualche risultato positivo. Tra i segni più rilassati troviamo anche Acquario, che per alcuni giorni si vizierà con oli essenziali e creme profumate. La Vergine ha finalmente capito che per essere felici bisogna iniziare a viziarsi da soli e non aspettare sempre una buona scusa per gratificarsi.

I segni demoralizzati sono Cancro, Bilancia e Pesci

Tra i segni più demoralizzati, invece, ci sono il Cancro, la Bilancia e i Pesci. Il Cancro, come anticipato preferirà stare da solo a causa di una scomodissima Luna in Capricorno che fino a ieri era in Sagittario. Mercurio Venere e Marte in Capricorno preannunciano giorni di sfortuna anche per i Pesci che saranno intrattabili per i prossimi giorni. Non tollerando di sentirsi di no, non affronteranno bene nessuna risposta negativa, forse meglio spegnere il telefono e cercare di rilassarsi come una lettura leggera e poco impegnativa. La Bilancia non è per nulla socievole e spera in una quarantena fiduciaria almeno per isolarsi dal Mondo. Anche in questo caso si consiglia pizza e film per una cena piacevole.

Anche i Gemelli rientrano tra i segni che in questi giorni vedranno tutto un po’ nero. Con una bella luna storta si innervosiranno davvero per tutto, soprattutto per le piccole cose. Stiamo allerta e cerchiamo di coccolarli e di avere molta pazienza.

Successo di coppia

Tra i segni più emotivamente predisposti troviamo Scorpione, Toro e Sagittario. Tutti e tre con una carica amorosa molto forte potrebbero preferire la compagnia del partner per i prossimi giorni, rispetto a quella degli amici. In questo caso le serate saranno piacevoli e soprattutto divertenti. Approfittiamone senza indugio.