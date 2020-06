Mercato del lavoro. Interviene il Governo

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha comportato una grave crisi nel mercato del lavoro. Pertanto, il Governo ha pensato bene di intervenire, per tentare di recuperare la situazione. Quindi: incentivi per le assunzioni stabili ed eliminazione delle causali per il rinnovo dei contratti a termine. Il tutto, almeno fino alla fine del 2020. E’ in questa direzione che si stanno muovendo i ministri dell’Economia e del Lavoro, mettendo a punto un pacchetto di misure a sostegno dell’occupazione. Esse sono fondate sui due cardini appena indicati e si spera si incrementino in corso d’opera.

Misure a favore del lavoro

Una delle principali falle emerse dalle scorse politiche pro occupazione era stata che per ottenere gli incentivi si assumeva, per poi licenziare dopo alcuni mesi. Quindi, l’assunzione diveniva un atto strumentale all’ottenimento del beneficio, per poi sbarazzarsi appena possibile del neo assunto. Da questa presa di coscienza, hanno preso le mosse le misure in via di attuazione da parte del Governo. La prima ha l’obiettivo di sostenere le assunzioni a tempo indeterminato attraverso 6 mesi di incentivi fiscali. Essi saranno conseguiti in maniera vincolata a mantenere il neoassunto sul posto di lavoro per almeno 9-12 mesi. Quindi, non sarà possibile, dunque, assumerlo per poi licenziarlo entro un anno. Il secondo obiettivo è che il Governo vorrebbe prorogare almeno fino alla fine di dicembre lo stop alle causali, per il rinnovo dei contratti a termine.

Ad oggi, questa sospensione è prevista fino ad agosto, ma il suo prolungamento potrebbe arrivare con un emendamento del decreto Rilancio. Su quest’ultimo punto, però, in Governo non c’è unità di vedute. Occorre, dunque, un decreto che metta insieme la proroga della Cassa integrazione Ordinaria ed il divieto di licenziamento oltre il 17 agosto. In ogni caso, si ci auspica che prenderanno piede, nelle prossime misure adottate dal Governo, anche politiche attive del lavoro. Esse, consentiranno di affrontare il problema alla radice, cercando di rimuovere i reali ostacoli al decollo del mercato del lavoro in Italia.