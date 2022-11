Mercatini di Natale sorprendenti in grande anticipo, vediamo dove e quali sono i più belli d’Italia

Anche se mancano ancora molti giorni al Natale, il mese di novembre propone atmosfere particolari che ci fanno sentire l’aria delle festività. Con grande anticipo cominceranno a comparire i primi mercatini di Natale che renderanno le giornate più allegre, colorate e festose. A Bolzano già a novembre in piazza Whalter la magia degli stand illuminati si creerà grazie ai prodotti gastronomici e artigianali ma anche ai dolciumi. A Levico Terme un’ambientazione fiabesca nel Parco secolare degli Asburgo vedrà le casette tradizionali di legno addobbate e il Villaggio degli Elfi fare la felicità di grandi e piccini.

I mercatini di Natale sorprendenti cominciano di solito tra il 25 di novembre e la prima settimana di dicembre. Ma la voglia di vivere momenti speciali è tanta quindi queste date saranno anticipate in molte città. Al Castello medioevale di Limatola, per esempio, i mercatini di Natale saranno presenti già l’11 di novembre. L’atmosfera natalizia sarà arricchita dalla presenza di trampolieri e giullari, giocolieri ed eroi in costume che daranno vita alle rievocazioni storiche più conosciute.

Quelli più affascinati in giro per la Penisola

Tra i mercatini più belli d’Italia troviamo quelli di Merano che sono dedicati alle famiglie e ai bambini. Gli stand sono ricchi di prodotti e gli addobbi agli alberi fanno respirare un’atmosfera di festa tipica del Natale. Troviamo anche laboratori creativi, arte e spettacoli in strada. Già dal 26 di novembre sarà possibile passeggiare e scegliere gli oggetti da comprare.

Ad Aosta si comincia il 20 di novembre con la location tradizionale e spettacolare dell’Anfiteatro romano e la Porta Pretoria. Domina l’artigianato locale con le lavorazioni in legno, la ceramica e i gioielli tipici del posto. Non mancano gli stand dedicati alla gastronomia. Addirittura dal 13 novembre potremmo godere dei mercatini nella città patrimonio dell’Unesco di Verona. 60 espositori provenienti da tutta Europa proporranno oggetti lavorati in legno e giocattoli. 400 presepi viventi si alterneranno per rendere unica la permanenza nella città in vista delle feste.

Come partecipare in qualità di espositori

Come fare per partecipare ai mercatini di Natale? Non esiste un ente preposto quindi ogni mercatino avrà la sua organizzazione che regolamenterà l’esposizione. Enti del Turismo, associazioni di commercianti ed enti benefici sono spesso coinvolti. Chiedere informazioni ai comuni è la via più semplice e sicura.

I costi varieranno a seconda dell’importanza del posto in cui andremmo a operare. Nei bandi di solito viene indicata la tipologia di spazio messo a disposizione, le regole saranno differenti a seconda che si tratti di vendita artigianale, agroalimentare, animazione oppure hobbistica. Le selezioni potrebbero essere difficili perché esistono molte realtà differenziate e la qualità degli eventi è altissima.

Mercatini di Natale sorprendenti in grande anticipo e cibo di alto livello

Gli oggetti più venduti nei mercatini di Natale riguardano l’artigianato e il collezionismo. Troviamo anche casalinghi e oggetti antichi, libri e dischi in vinile.

I cibi più venduti sono dolci speziati, salsicce e bevande calde. Brezel, Waffle, Stelle di neve e Strudel sono tipici del Nord Italia. Nelle regioni del Sud troviamo i piatti tipici, dalla pasta alle frittele, ai fritti di ogni tipo. Quest’anno si comincerà presto e le feste ci accompagneranno a lungo allietando le nostre giornate.