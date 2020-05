La giornata inizia con un ritracciamento dopo il forte exploit degli ultimi giorni. Mercati verso gli obiettivi rialzisti oppure siamo giunti al massimo di periodo?

Siamo su nuovi massimi di periodo dopo che sono stati segnati i minimi annuali fra il 16 ed il 23 marzo. Minimi che come da nostre statistiche indicate proprio in quei giorni, andavano comprati sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL (America 50%, Europa 30% e Asia ed emergenti 20%).

Dal 30 marzo fino alla scorsa settimana, abbiamo assistito a continui alti e bassi in una fase laterale. Una recente esplosione di momentum, ha invece generato un ulteriore segnale rialzista che avrebbe potuto portare ad un nuovo rialzo del 6/10%.

Questa era una indicazione di acquisto e infatti nello scorso weekend su queste pagine abbiamo spiegato una strategia di come guadagnare con i mercati azionari dal 6 al 10% fino al 30 giugno.

I nostri acquisti sono avvenuti fra il 25 ed il 26 maggio maggio ai seguenti prezzi:

Dax Future

11.164

Eurostoxx Future

2.921

Ftse Mib Future

17.430

S&P 500

3.004,08

Gli obiettivi posti erano i seguenti

Dax Future

11.500 e poi 12.243

Eurostoxx Future

3.148 e poi 3.397

Ftse Mib Future

18.195 e poi 18.760

S&P 500

3.136 e poi 3.259

Da quel momento in poi abbiamo assistito a rialzi fra il 3 ed il 6% in alcuni casi.

Ora siamo giunti in un punto nodale, dove passano delle trend line che potrebbero ostacolare il percorso rialzista e portare a nuove vendite di periodo. Cosa attendere da ora in poi?

Mercati verso gli obiettivi rialzisti oppure siamo giunti al massimo di periodo?

Quali sono gli stop loss da inserire alle nostre operazioni in corso? Dove i mercati daranno un segnale di allentamento del rialzo?

Ai seguenti prezzi che devono fungere da stop loss

Dax Future

11.428

Eurostoxx Future

2.971

Ftse Mib Future

17.710

S&P 500

2.968

Tranne che per lo S&P 500, tutte le altre posizioni, qualsiasi cosa potrebbe accadere, tranne aperture in forte gap down al momento dovrebbero chiedersi in buon guadagno. Cosa fare quindi? Mantenere con gli stop indicati verso gli obiettivi proiettati.

Si procederà per step.