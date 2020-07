Mercati in attesa della BCE. Ma la forza arriva da altri market mover

Vaccini sempre più vicini. E le Borse internazionali volano. Ma da noi c’è anche un altro fattore di positività: l’accordo tra Atlantia e il Governo. Un accordo che permette al titolo di volare sul listino milanese. Inoltre non è da dimenticare che i Mercati sono in attesa della BCE. Eppure la forza arriva da altri market mover. Ma procediamo con ordine.

Cosa sta succedendo?

Come detto, dall’altra parte dell’oceano, arrivano notizie rassicuranti sui vaccini. O per meglio dire sull’iter di sperimentazione che riguarda alcune aziende. Moderna in primis. Da noi, invece, l’annosa questione della gestione di Autostrade da parte di Atlantia, questione che nei giorni scorsi aveva fatto registrare il crollo del titolo, è stata risolta. Conseguenza: Piazza Affari può sfruttare ben più di una corrente per riuscire a risalire. Banca Imi, invece, preferisce guardare, tra gli altri, a Telecom (0,62 euro) e Unicredit (9,40 euro).

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Mercati in attesa della BCE anche se di fronte a queste ultime novità, la riunione di giovedì viene sminuita. Quando manca poco più di un quarto d’ora al suono della campanella il Ftse Mib sale del 2,35%. Anche per questo motivo, su Atlantia, scatta il rating accumulate di Banca Akros. Giudizio che vede anche un target price di 17 euro. Oltre questo, accumulate anche su Fca (10 euro) e Inwit (10,30 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Stessa musica anche in Usa. Picco dei contagi che continua senza però fare più paura. Il vaccino appare come una realtà concreta. Ma resta cautela da parte degli operatori. La prova? Un oro che rimane nell’orbita dei 1.800 dollari l’oncia. Ecco allora spiegato il perché del segno più sui listini Usa ma anche il perché di un ottimismo che non fa correre le Wall Street come, invece, si potrebbe pensare. Per quanto riguarda il titoli da comprare, da citare ancora Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), ribadita come Buy da Needham, mentre il suo target è stato aumentato a $ 450 dai precedenti $ 350. Interessante anche la posizione di AT&T Inc. confermata da Oppenheimer come outperform anche se la società ha operato un taglio sul target previsto, taglio che arriva a $ 38 dai precedenti $ 47.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ci sono quelli dell’inflazione italiana e inglese entrambe a 0,1% in crescita a giugno nel raggio del m/m.