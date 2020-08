Mercati deboli e indecisi. Tranne Wall Street

Oggi si notano mercati deboli e indecisi. Perché? Come al solito a dettare legge è la situazione, in piena evoluzione, dei contagi da Covid. Contagi che in Europa aumentano anche se sembrano rallentare, seppur di poco, a livello mondiale MA per il Vecchio Continente la paura ha un nome: seconda ondata. Quella che potrebbe verificarsi con l’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature. Intanto una piccola conferma arriva dall’oro che si sta rafforzando ulteriormente e quota intorno a 1958 dollari l’oncia.

La situazione a Piazza Affari

Intorno alle 16 il Ftse Mib non va oltre allo 0,04% in territorio negativo. Ma pochi minuti dopo già si nota un recupero che porta l’indice italiano a orbitare intorno alla parità. Per quanto riguarda i rating degli analisti è da sottolineare che Telecom Italia torna sotto la lente. In particolare degli esperti di Intesa SanPaolo che votano buy con target price di 0,754 euro. Oltre a questo, l’acquisto è consigliato, con rating add, per Enel (MIL:ENEL)(8,80 euro).

La situazione a Wall Street

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro di oggi, l’attenzione viene focalizzata sulla fiducia dei consumatori che in particolare in Italia, ad agosto, supera i 100,8 punti. Ovvero va oltre i 100,1 della rilevazione precedente.