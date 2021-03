Mercati che continuano ad alternare segnali contrastanti di giorno in giorno. C’è paura e confusìone e non si riesce a capire dove e cosa accadrà con questa pandemia. Frattanto si torna a discutere di inflazione e ciclo economico. A questi dubbi si aggiunge una fase laterale dei prezzi da diverse settimane. Cosa attendere da ora in poi? Non possiamo che ripetere quanto scritto nel report di ieri sera:

“i prezzi continuano a muoversi in orizzontale e gli oscillatori si sono appiattiti e quindi fino a quando non si verificherà una nuova esplosione di momentum saranno poco indicativi.” Dove porterà questa fase? Difficile ragionare in ottica di 1/2 giorni immaginiamo in quella 7/10 giorni ed oltre!

Alle ore 20:50 del 3 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.023

Eurostoxx Future

3.696

Ftse Mib Future

22.955

S&P 500 Index

3.835.

Questi prezzi csembrano sconfessare il rialzo di ieri, ma domani attenderemo conferme o smentite.

Il nostro frattale annuale proietta rialzo fino a tutto marzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 26 febbraio

Cosa attendere per la giornata di domani e i prossimi giorni?

Mercati che continuano ad alternare segnali contrastanti di giorno in giorno ma domani potrebbe essere decisivo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 marzo inferiore a 13.920. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 14.069.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 3 marzo inferiore a 3.685. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 3.727.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 marzo inferiore a 22.810.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 marzo inferiore a 3.841. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 3.929.

Quale strategia di trading per domani?

Flat multidays in attesa di sviluppi operativi su Dax, Eurostoxx, Ftse Mib Future ed S&P 500.

Come al solito si procederà per step.