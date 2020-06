Mercati azionari internazionali indietro tutta: cosa attendere da ora in poi? Lo abbiamo scritto da qualche giorno che siamo entrati un una fase molto delicata. Dopo la scadenza del setup annuale del 22 giugno è atteso l’inizio di una fase direzionale. In quale direzione? Le quotazioni dei principali indici azionari si sono portate a contatto con le trend lines che scendono dai massimi annuali. Questi sono punti di rilevanza primaria e potrebbero anche ostacolare per qualche tempo le dinamiche rialziste.

La mappa annuale non proietta la possibilità di forti ribassi da ora in poi

Siamo entrati nella settimana n. 26 dell’anno e non si proiettano swing ribassisti rilevanti ma ulteriori rialzi. Questo però non significa che quotazioni al ribasso “potrebbero essere tradate in senso contrarian”

Se si formeranno pattern ribassisti il trend verrà tranquillamente seguito e ci accoderemo ad esso senza alcuna perplessità.

Frattale previsioni anno 2020 per le Borse mondiali

Come si valuta e analizza un mercato? Quando uno strumento finanziario inverte al rialzo o al ribasso lo fa prima con i time frame inferiori e poi di volta in volta con una sorta di effetto matrioska lo farà con gli altri successivi.

Ora andremo a vedere cosa sta accadendo sul time frame giornaliero e cosa dovremmo attendere sul settimanale per dire se è iniziato o meno un ribasso.

Quali sono i livelli che farebbero iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

12.145

Eurostoxx Future

3.177

Ftse Mib Future

19.190

S&P 500

3.075

Cosa farebbe invece tramutare questo ritracciamento in una vera e propria correzione con possibili strascichi di medio lungo periodo?

Chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

11.572

Eurostoxx Future

3.020

Ftse Mib Future

18.140

S&P 500

2.961

In questo modo il lettore è stato messo in condizione di mantenere il polso della situazione e di portare a proprio vantaggio qualsiasi movimento.

Cosa attendere per i prossimi 2/3 giorni quindi? Non neghiamo nessuna ipotesi e alziamo il livello di guardia. Ci accoderemo al trend.