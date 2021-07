Mercati indecisi nelle ultime settimane ma si valutano ancora i presupposti per assistere a nuovi rialzi almeno fino alla prima decade del mese di agosto. Da questo mese in poi si potrebbe assistere ad un ribasso anche di 12 mesi ininterrotti. Cosa attendere invece nel breve termine? Quali sono i livelli operativi da monitorare per mantenere il polso della situazione ed effettuare operazioni di trading a favore?

Mercati azionari che continuano a mostrarsi indecisi nel breve termine ma procediamo per gradi.

Alle ore 15:13 della giornata di contrattazione del 7 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.650

Eurostoxx Future

4.057

Ftse Mib Future

25.155

S&P 500 Index

4.343,16

Si attendono ribassi solo da agosto in poi e almeno fino a ottobre o dicembre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 2 luglio.

Scenario atteso e previsione per la settimana del 5 luglio

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Per il momento questa previsione non può essere smentita ma nemmeno confermata.

Mercati azionari che continuano a mostrarsi indecisi nel breve termine

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 luglio superiore a 15.678.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 luglio superiore a 4.083,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 luglio superiore a 25.420.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’8 luglio inferiore a 4.326.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di giovedì?

Il quadro tecnico continua a rimanere indeciso. Quindi, come accaduto per gli ultimi giorni di contrattazione, anche per domani si consiglia si operare in ottica short sul multidays per gli indici europei analizzati mentre si possono continuare a mantenere operazioni al rialzo sullo stesso time frame per Wall Street. Siamo in attesa di un’esplosione di momentum che allineerà le tendenze fra i vari indici azionari. Il giorno giusto sarà domani? Vedremo cosa accadrà.

Come al solito si procederà per step.