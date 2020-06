Ancora rosso sui mercati, ancora un segno meno tra i listini del Vecchio Continente. Una pressione che si avverte, notevolmente affievolita, anche a Wall Street dove i listini appaiono privi di direzionalità specifica. Almeno stando alle prime battute.

Cosa sta succedendo sui mercati?

Mercati ancora in rosso: gli esperti dicono che Borse internazionali appaiono influenzate da una certa cautela. Anche perché quello che sta finendo, e che di fatto finisce oggi, è un semestre che verrà citato negli annali. E nello specifico quest’ultimo trimestre è stato un trimestre da record. Se non altro per il crollo verticale che ha portato il più longevo mercato toro della storia a trasformarsi nel peggior mercato orso della storia. E potrebbe non essere finita qui. Infatti negli Usa alcune zone economicamente determinanti per la nazione rischiano un nuovo lockdown. Inoltre si continuano a registrare vendite sul petrolio ed acquisti sul dollaro.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Guardando invece a quello che sta accadendo a Piazza Affari, alle 16.30 si registra un -0,55%, frutto di una fluttuazione che ha visto anche il -1%. Per quanto riguarda le azioni da comprare a Piazza Affari, Equita consiglia A2a (target fissato a 1,68 euro), Astm (27,20 euro), Banca Ifis (12,10 euro), Eni (11 euro), Fca (9,90 euro), Intesa SanPaolo (2,20 euro) e Ubi Banca (2,30 euro). Nello specifico Intesa SanPaolo attira l’attenzione anche di Kepler Cheuvreux con un target a 2 euro.

Le azioni da comprare a Wall Street

Come detto a WalL Street c’è incertezza sul futuro. E una conferma indiretta arriva da un rating buy su Clorox Co. (NYSE: CLX) l’azienda che produce la candeggina, con target a $ 256 deciso da DA Davidson. Promozione anche per Crocs Inc. che Loop Capital fa passare dal precedente hold all’attuale Buy con target aumentato a $ 40 da $ 22.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi sono da segnalare quelli riguardanti il tasso di disoccupazione del Giappone al 2,9% e il Pil del primo trimestre di Spagna (-5,2% come da previsioni) e Gran Bretagna (-2,2% peggio delle previsioni ferme al 2%). Bene i prezzi al consumo per l’Italia che a giugno confermano lo 0,1% previsto.