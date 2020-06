Mercati ancora deboli. Perché? I consigli degli esperti. Dopo una mattinata tonica il Ftse Mib ha deciso di virare la ribasso. La dimostrazione, ennesima, di una forte volatilità. Come volevasi dimostrare.

Cosa sta succedendo sui mercati?

Partiamo prima di tutto col dire che la mattinata aveva dimostrato che i mercati potevano nuovamente riprendere fiducia nel futuro. Anche solo prossimo. Invece alle 16.40 il Ftse Mib registra un -0,44%. In realtà Piazza Affari non è l’eccezione in Europa visto che dal Dax (0,2%) al Cac 40 (0,55%) si nota comunque una certa tendenza al ribasso man mano che passano i minuti. Come spiegare tutto questo?

Le azioni da comprare a Piazza Affari

In poche parole i mercati oscillano. Per la previsione tra la paura dei nuovi casi in Cina e l’ottimismo degli Usa. Per l’Asia a far paura sono i casi che si stanno moltiplicando e che vedono il governo di Pechino in difficoltà. Soprattutto nel dare la colpa ad elementi esogeni. Per gli Usa, invece, ad incoraggiare è soprattutto il piano di infrastrutture e la possibile serie di acquisti di corporate bond da parte della Fed. Il che spiega per quale motivo la volatilità sia stata ancora protagonista. E i mercati ancora deboli. Perché? I consigli degli esperti per le azioni da comprare a Piazza affari vedono una serie di buy da parte di Banca Imi su nomi come Banca Mediolanum (7,80 euro), Fca (9,40 euro), Leonardo (9 euro), Piaggio (2,80 euro) e Telecom Italia (0,62 euro). Più ottimista il giudizio su Enel che conquista un rating add (7,60 euro).

Le azioni da comprare a Wall Street

Come detto sebbene Wall Street abbia aperto in territorio positivo dimostra subito anche lei la sua debolezza. La dimostrazione? Nel continuo oscillare tra segno più e segno meno. Infatti quando in Italia mancano circa 5 minuti alle 17 l’S&P 500, il Nasdaq e il Dow salgono solo di qualche decimo di punto. Per quanto riguarda le azioni da comprare a Wall Street, gli segnalano da comprare, nuovamente, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) confermata Outperform da RBC Capital Markets con un obiettivo di prezzo portato a $ 390 da $ 345. Buy anche su Mastercard Inc. da parte di Citigroup che alza il suo target a $ 344 da $ 317.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro di oggi sono da evidenziare,gli ordini all’industria e il fatturato industria di aprile in Italia. Rispettivamente a -32,3% e -29,4% invece dei precedenti -26,4% e -25,8%. Per domani invece occhio in Italia alla bilancia commerciale e alla produzione costruzione di aprile. Per gli Usa da osservare le richieste settimanali dei sussidi disoccupazione.