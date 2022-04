Ora la parola passa al setup che scadrà fra oggi e domani. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere gli eventi per tirare poi le somme. Frattanto ieri abbiamo registrato mercati americani a Wall Street in caduta libera e Nasdaq su nuovi minimi annuali. Ribasso di almeno un altro 10% dai livelli attuali? Per il momento questa è l’ipotesi accreditata ma di volta in volta confermeremo gli obiettivi indicati.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 26 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.240,18

Nasdaq C.

12.490,75

S&P 500

4.175,20.

Mercati americani a Wall Street in caduta libera e Nasdaq su nuovi minimi annuali. Ecatombe in vista oppure il setup frenerà il ribasso?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.910. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.493.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.919. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.711.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.300. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.513.

Se non cambierà qualcosa questi sono gli obiettivi di prezzo da raggiungere per/entro il 5 luglio:

Dow Jones

30.200

Nasdaq C.

10.800

S&P 500

3.933.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura del 25 aprile.

Ora Microsoft potrebbe iniziare una caduta libera

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 270,22, in ribasso del 3,74% rispetto alla seduta precedente.

La strategia operativa

Tendenza saldamente ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 293,30, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 236,15 dollari.

Lettura consigliata

