Sono davvero tanti per fortuna gli italiani che amano concedersi una gita culturale e artistica anche durante il periodo di vacanza. D’altronde non c’è luogo anche il più remoto della nostra meravigliosa Italia che non ci dia la possibilità di tornare indietro nel tempo. Eccolo un meraviglioso viaggio in uno dei borghi medievali più belli del mondo e praticamente sconosciuto nella nostra Italia. Andremo a fare un giro in un borgo fiabesco nel cuore della Garfagnana dove il tempo sembra veramente essersi fermato.

Lago e borgo che assomigliano alle leggende medievali

Il borgo di Isola Santa che sorge sulle rive di un minuscolo lago nell’ennesima zona meravigliosa della Toscana sembra quasi uscito dalle leggende celtiche. Respirando l’aria del medioevo non ci stupiremmo infatti di veder sorgere la mitica spada Excalibur dalle acque del lago. Il fatto di trovarsi immerso nelle Alpi Apuane fa di questo borgo la sua forza e la sua debolezza messe assieme.

Geograficamente Isola Santa appartiene alla meravigliosa ed aristocratica provincia di Lucca, città assolutamente da visitare almeno una volta nella vita. Il nostro borgo risale al 1200 e come accadeva spesso nell’epoca deriva da una struttura che ospitava i pellegrini, i viandanti e tutti coloro che si mettevano per strada tra mille pericoli. Allora senza primarie vie di comunicazione questa strada univa la Garfagnana alla Versilia.

Una delle maggiori suggestioni di questo meraviglioso borgo medievale è data anche da un avvenimento datato anni ’50 che per uno sbaglio tecnico provocò la nascita del lago. Fu infatti un disguido seguito alla costruzione di una diga a sbarrare il passaggio del fiume locale che sommerse una parte del borgo andando a formare il minuscolo lago.

Allo svuotamento del lago

Cosa straordinaria: quando le aziende idriche preposte svuotano il bacino artificiale ogni tot anni, riaffiorano dal nulla, come in una leggenda alcuni resti del borgo originario, tra cui l’antico ponte del paese. Oltre alla bellezza senza tempo del sito ricordiamo che tutto attorno gli appassionati troveranno una miriade di sentieri e camminamenti per delle salutari escursioni.

