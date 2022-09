Qualcuno potrà storcere il naso di fronte a questa ricetta, ma solo perché non l’ha ancora provata. Il secondo piatto che prepareremo oggi, infatti, potrebbe diventare la nostra ricetta preferita.

È semplicissimo, e si prepara in pochi e semplici passi. L’abbinamento particolare della carne con la birra potrebbe sembrare azzardato, ma non è assolutamente così.

La carne, cotta a contatto con la birra, diventerà subito morbida, più saporita e acquisirà un colorito irresistibile. Come se non bastasse, poi, il contorno di patate comporrà un fantastico connubio con la carne. Alla fine, questa ricetta ci conquisterà, e avremo speso solo pochi euro per prepararla.

Mettiamoci subito all’opera per creare il nostro nuovo piatto preferito.

Meraviglioso pollo alla birra con patate cotto al forno in 10 minuti

La carne di pollo è una delle più consumate e amate dalle persone. Il suo sapore si sposa bene con tantissimi alimenti, per non parlare dei suoi valori nutrizionali. È un alimento povero di calorie, e per questo è spesso inserito anche all’interno di regimi alimentari di sportivi. Oltretutto si abbina benissimo anche alle spezie, come nella ricetta cremosa della carne con curry e paprika.

Torniamo, però, alla ricetta di oggi, ovvero quella del pollo saporito alla birra con contorno di patate croccanti.

Per prima cosa, capiamo quali alimenti ci serviranno per la nostra ricetta:

300 g di cosce di pollo;

180 ml di birra;

Mezzo kg di patate;

Rosmarino;

Olio EVO;

Sale rosa dell’Himalaya.

Cominciamo con il lavaggio delle patate. Dopo averle pulite bene, dovremo farle bollire in pentola per circa 10 minuti. Passato questo tempo, poi, potremo spelarle e tagliarle prima a metà, e poi a tocchetti.

Quando le avremo tagliate tutte, le sistemeremo, distanziandole bene senza sovrapporle, su una teglia da forno, già ben oleata. Intanto, faremo scaldare il forno statico, a 200 °C. Sistemeremo tra le patate dei rametti di rosmarino, condiremo il tutto con un pizzico di sale, e mischieremo bene con le mani. Poi passeremo alla preparazione del pollo.

Come cucinare il pollo

In un’altra pirofila sistemeremo il nostro pollo, condendolo con un filo di olio EVO. Aggiungeremo anche un po’ di sale e sistemeremo anche qui dei rametti di rosmarino.

A questo punto potremo stappare e versare la birra nella pirofila. In soli 10 minuti avremo preparato tutto l’occorrente, e ora non resterà che infornare.

Inseriremo entrambe le padelle in forno, e lasceremo cuocere il pollo per circa 50 minuti, girandolo a metà cottura. Per le patate, invece, dovrebbero bastare circa 30 minuti. Questo meraviglioso pollo alla birra con patate cotto al forno sarà davvero una prelibatezza che ci lascerà senza parole.

