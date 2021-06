Pronti alla prova costume? Dopo tanti mesi in casa e con palestre, piscine e attività sportive ferme il miglior alleato del nostro organismo è stata la nostra volontà. Se abbiamo seguito una dieta abbastanza rigorosa seppur con qualche concessione la prova costume non sarà un incubo. Ma se invece ci siamo concessi troppi lussi e abbiamo fatto poco movimento ecco che la spiaggia sarà il nostro giudice incorruttibile. Meravigliosi questi alimenti che prevengono alla grande le smagliature prima della prova costume e possono essere i nostri migliori alleati.

Un errore da non fare mai

Innanzitutto, prima di vedere gli alimenti perfetti per prevenire le smagliature ecco la cosa che non dobbiamo fare mai: una dieta drastica. Perché andiamo a danneggiare i tessuti cutanei ma questo ce lo spiega il nutrizionista o il dietologo a cui ci affidiamo.

Seconda cosa dobbiamo nutrire la nostra pelle nel momento in cui ci accorgiamo che viene a mancare l’elasticità. Un rimedio concreto sono le creme rassodanti anche naturali e valide come, per esempio la centella asiatica. Affidiamoci anche a degli scrub che rimuoveranno le cellule morte e levigheranno la pelle ridandole vita.

Meravigliosi questi alimenti che prevengono alla grande le smagliature prima della prova costume

Pochi sanno che una delle sostanze che permette al nostro fisico di prevenire le smagliature è la lisina. È un nutriente che troviamo soprattutto nelle proteine della carne e dei legumi. Un aminoacido che ha un compito importantissimo: elasticizzare la struttura della nostra pelle e dei tessuti.

Poi ci sono 3 vitamine fondamentali per il nostro scopo: la A, la C e la E. tutte e 3 vanno a stimolare la produzione del collagene, la famosa proteina che si occupa della bellezza della nostra pelle. Questo trio vitaminico lo troviamo in:

uova e frutta secca;

peperoni e carote;

spinaci e coste;

agrumi e frutti di bosco;

kiwi e papaia.



