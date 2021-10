Tutta la bontà della frutta di stagione in una gustosissima conserva autunnale da non perdere.

Una prelibatezza davvero facile e veloce che esprime tutta la genuinità e l’amore delle ricette fatte in casa dalla nonna o dalla mamma.

Oltre ad essere una bontà assoluta, la marmellata di cachi e mele merita una possibilità, anche perché dopo averla assaggiata, difficilmente se ne potrà più fare a meno.

Caratteriste e suggerimenti

Sia i cachi che le mele sono alimenti ricchi di sostanza nutritive. In particolare, i cachi, frutti originari della Cina, contengono moltissime vitamine (A, C, E, K), che insieme ad altre sostanze quali il ferro, il potassio, il calcio e il fosforo sembrerebbero apportare molti benefici a tutto l’organismo. Inoltre, aiuterebbero a salvaguardare la salute cardiovascolare e a proteggere le cellule dall’invecchiamento.

Dunque, perché non farsi ammaliare dal sapore unico e inconfondibile di una bella marmellata di cachi? Della ricetta classica che prevede solamente 3 ingredienti ne avevamo già parlato. Per chi se la fosse persa, ecco la ricetta facile e veloce della marmellata di cachi fatta in casa e senza conservanti.

Questa sera arricchiremo la ricetta con 2 ingredienti dal gusto eccezionale: la mela e la vaniglia. Quindi, perché perdersi questa meravigliosa marmellata di cachi e mele pronta in 20 minuti per far subito felici grandi e piccini?

Il prodotto è molto versatile e può diventare l’elemento goloso della colazione, anche spalmato semplicemente su una fetta biscottata.

Con la marmellata possiamo farcire anche delle torte semplici, come questa deliziosa torta all’acqua senza burro, latte e uova.

In realtà questa marmellata è buonissima anche da mangiare a cucchiaiate. Dunque, non ci resta che metterci a lavoro e prepararla.

Meravigliosa marmellata di cachi e mele pronta in 20 minuti per far subito felici grandi e piccini

Prima di realizzare la nostra marmellata, si dovranno necessariamente pulire e sterilizzare i barattoli in vetro in cui la conserveremo. Questo passaggio è importante per non incorrere nell’insorgenza di muffe e batteri potenzialmente pericolosi.

A questo punto possiamo svelare l’occorrente.

Ingredienti

1 kg di polpa di cachi;

1 cucchiaio di estratto di vaniglia;

succo di un limone e la sua scorza;

450 g di zucchero;

250 g di polpa di mele, possibilmente cotogne.

Procedimento

Lavare i cachi e sbucciarli delicatamente, pesare un kg di polpa e metterla da parte. Poi, lavare, sbucciare e mettere da parte una quantità di polpa di mele pari a 250 g.

A questo punto, in una casseruola unire sia le mele che i cachi. Aggiungere lo zucchero e far cuocere a fuoco lento. Aggiungere anche il succo di limone e la scorza grattugiata, poi, insaporire anche con un cucchiaio di estratto di vaniglia. A fiamma vivace far cuocere, mescolando.

Dopo circa 10 minuti la frutta sarà morbidissima e andrà frullata con l’aiuto di un mixer oppure un passaverdura.

Far cuocere sempre nella casseruola fino a quando la marmellata non comincia ad addensarsi.

Piccolo trucchetto per capire quando la marmellata è pronta: prelevare un cucchiaino di marmellata e versarlo in un piattino, lasciarlo raffreddare e inclinare il piatto per capire se il composto resta sodo oppure gocciola.

Quando la marmellata appare densa e compatta, è pronta per essere conservata. Versare il composto bollente dei barattoli e chiudere ermeticamente. In questo modo si dovrebbe formare un naturale effetto sottovuoto che manterrà intatta la marmellata per molto tempo.

Approfondimento