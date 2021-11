L’isola di Malta, insieme a Gozo e Comino, fa parte dell’arcipelago maltese, caratterizzata da mare cristallino e da un clima mite. Infatti, fa caldo quasi tutto l’anno e ciò attira milioni di turisti. Aspetto caratteristico di quest’isola è il suo saper offrire un connubio di bellezze naturali, arte e divertimento. Quindi, si può godere di un mare cristallino facendo un tuffo nella Bluee Lagoon. Poi, si possono visitare tre siti UNESCO, famosissimi a livello mondiale. Il tutto, in tempi assai veloci, considerate le dimensioni dell’isola e la possibilità di visitarla, per lo più, percorrendola a piedi.

La sua caratteristica morfologica, è infatti, quella di avere delle strade in salita, che consentono di tagliare chilometri di percorrenza, utilizzando delle scorciatoie, che ci fanno trovare da un paese all’altro e da una parte all’altra dell’isola. Quindi, meravigliosa e sempre baciata dal sole, scopriamo quest’isola nel cuore del Mediterraneo da visitare quasi tutta a piedi. Ma, vediamo cosa ci conviene visitare, più nel dettaglio.

Tra le bellezze di Malta, c’è la città di Valletta, detta anche la città-fortezza, che conserva due opere del Caravaggio, nella Cattedrale di St. Jhon. Si tratta anche di un centro che offre musei, tesori barocchi, palazzi, chiese ma anche una brulicante vita notturna. Percorrendola, inoltre, ci imbatteremo negli Upper Baracca Gardens, giardini curati, da cui ammirare il panorama su Senglea, Vittoriosa e Cospicua. Altro centro che merita di essere visitato è la vecchia capitale, Medina. La chiamano “la città silente”, trattandosi di un centro vecchio di 4.000 anni. A caratterizzarla, sono antichi palazzi nobiliari e viuzze, in un’atmosfera a metà tra Barocco e Medioevo. Inoltre, il paesaggio è contornato di palme, ulivi, fichi d’India. Per chi ama le antichità, invece, da non perdere assolutamente sono i templi di Ggantjia, dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Si trovano a Gozo, e risalgono al 3.600 a.C.

Altre bellezze dell’isola nel cuore del Mediterraneo

Inoltre, a Paola, che è a soli 5 Km da La Valletta, troviamo l’Ipogeo di Hal Saflieni. Esso è, addirittura, l’unico tempio preistorico sotterraneo del Mondo. Anch’esso, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’umanità dall’UNESCO, risale al 3600 a.C. Questo sito, è noto per il rinvenimento di più di 7.000 scheletri e si trova a ben 3 livelli sottoterra. Insomma, Malta è certamente un’isola molto affascinante, da visitare assolutamente. Non manca di nulla, in quanto potremo godere del mare ma anche delle bellezze artistiche e di una vita notturna spumeggiante.