Molti italiani hanno dichiarato in questi giorni che guarderanno in casa la finale degli Europei di calcio. Ma evitando i menù pesanti, che ci zavorrano lo stomaco mentre stiamo per giungere al traguardo del peso ideale. Scegliamo magari una ricetta fra quelle suggerite dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Nel menu tricolore per seguire la finale degli Europei di calcio da casa. È un menù che si prepara tutto prima, dunque non fa perdere un passaggio.

L’antipasto fa subito goal

La solita caprese ci fa fare sempre un figurone. Ma se vogliamo cambiare, ecco qualcos’altro da gustare freddo. Le nuove tartare estive(qui tutte le ricette), accompagnate da mezze patate cotte al forno, ripiene di pomodorini e origano oppure di zucchine frullate con uovo e parmigiano. O ancora di mozzarella, con un cuore invisibile di prosciutto cotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se però vogliamo davvero stupire tutti, serviamo una selezione di salamini su un letto di valeriana, con vari tipi di pane croccante, grissini e crostini.

Di fianco, il gelato alla n’duja ideato dalla chef Paola Budel. Sciogliamo 100 grammi di latte in polvere in un litro di latte intero. Portiamo a ebollizione, uniamo 75 grammi di glucosio, 4 grammi di stabilizzante e 140 grammi di n’duja spezzettata. Mescoliamo bene e lasciamo raffreddare. Versiamo nella gelatiera e mantechiamo. Serviamo le palle di gelato nel piatto o a parte.

Corona di riso tricolore con sugo di verdura

Prepariamo un sugo di verdura con una zucchina, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, un peperone rosso e uno giallo.

Vanno rosolati con poco olio in padella e poi messi a sobbollire con 400 grammi di passato di pomodoro.

Cuociamo il riso Carnaroli al dente, poi dividiamolo in tre parti. Una la mantechiamo con burro e un cucchiaio di pesto. L’altra con burro e un cucchiaio di pomodoro.

Stendiamo il riso verde in uno stampo di silicone a forma di ciambella, uno strato pressando bene.

Aggiungiamo uno strato di riso bianco mantecato con burro e formaggio. Infine, quello con burro e pomodoro. Rovesciamo prima di portare in tavola, caldo o freddo. E versiamo al centro la salsa di verdure.

Menu tricolore per seguire la finale degli Europei di calcio

Se si andasse ai rigori, quel che ci vuole sarebbe l’anguria alla pesca bianca. Scegliamo una piccola anguria rotonda, tagliamola a metà, svuotiamola della polpa e puliamola dai semi.

Aggiungiamo un paio di pesche bianche piuttosto sode tagliate a dadini e un bicchierino di liquore: porto, sambuca, gin, liquore all’arancio o all’amaretto.

Risistemiamo la polpa così condita in una metà dell’anguria e ricopriamo con l’altra metà svuotata prima di portare in tavola.

Serviamo la macedonia con foglioline di menta fresca e mezzo limone spremuto se piace.