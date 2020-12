Le nostre proposte odierne sono inserite all’interno del menù portafortuna di Capodanno per un 2021 di salute, amore e denaro. Il riso, le lenticchie, il melograno, l’uva e la frutta secca sono tutti ingredienti simbolo di prosperità, di abbondanza, di buon auspicio e di felicità. Vediamo come combinarli al meglio.

La pasta al ragù di lenticchie

Per questo ragù di lenticchie preferiamo quelle piccole, se non abbiamo molto tempo. Queste cuoceranno in 30-40 minuti al massimo e senza la necessità di ammollo. Se invece gradiamo un ragù con una maggiore consistenza, scegliamo le lenticchie più grandi, procedendo all’ammollo per il tempo richiesto, in base alla varietà.

Ingredienti:

a) 400 gr di paccheri;

b) 400 gr di passata di pomodoro;

c) 2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

d) 3 mestoli di brodo vegetale;

e) 30 gr di funghi secchi;

f) 1/2 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano;

g) 1/2 bicchiere di vino bianco secco;

h) 2 foglie di alloro;

i) olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione

Facciamo rinvenire i funghi in acqua tiepida per mezz’ora. In un tegame capiente facciamo rosolare il trito di cipolla, carota e sedano in olio evo. Versiamo i funghi strizzati e tagliati a pezzetti, le lenticchie e il vino. Lasciamo sfumare, mescolando il tutto, giusto per qualche minuto.

A seguire aggiungiamo il concentrato di pomodoro, poi la salsa di pomodoro. Aggiungiamo qualche mestolo di brodo vegetale e le foglie di alloro, prima di aggiustiamo di sale e pepe. Ora lasciamo cuocere su fiamma moderata per 1 ora. A completare il primo piatto del menù portafortuna di Capodanno per un 2021 di salute, amore e denaro cuociamo e scoliamo al dente la pasta. Condiamola con il ragù di lenticchie e, se gradiamo, anche con abbondante parmigiano grattugiato.

Il risotto al melograno

In alternativa alla pasta, proponiamo un risotto ottimo anche per chi è intollerante al glutine. In caso contrario, potremo presentare in sequenza i due primi per un menù più ricco. Prima il risotto dal gusto più delicato, a seguire la pasta con un gusto un po’ più deciso.

Questa seconda proposta riguarda un risotto al melograno. Per 4 persone, consideriamo i seguenti ingredienti:

a) 400 gr di riso Vialone nano;

b) 2 melograni;

c) 1 l di brodo vegetale;

d) 1/2 bicchiere di whisky;

e) 200 gr di parmigiano;

f) 100 gr di formaggio spalmabile;

g) 1 scalogno;

h) olio evo, sale pepe q.b.

Preparazione

Passiamo 2/3 dei chicchi di melograno nel passaverdure per ottenere il succo. Lasciamo da parte qualche arillo per la decorazione del piatto.

In una tegame, facciamo imbiondire lo scalogno tritato finemente, aggiungiamo il riso e facciamolo tostare. Aggiungiamo il whisky e facciamolo sfumare. Ora versiamo il succo del melograno e facciamo cuocere per pochi minuti, dopodiché cominciamo ad aggiungere il brodo vegetale, per portare a cottura il riso. Mescoliamo continuamente e aggiungiamo un po’ di brodo quando sarà necessario. A cottura ultimata, spegniamo la fiamma, mantechiamo il riso con il formaggio spalmabile e infine aggiungiamo il parmigiano. Aggiustiamo di sale e pepe ed impiattiamo, aggiungendo, a guarnire, i chicchi di melograno.

Il secondo piatto artusiano

Il menù portafortuna di Capodanno per un 2021 di salute, amore e denaro continua con un secondo piatto facile, ma di grande effetto. Per tutti i dettagli della ricetta in questione rimandiamo al seguente link.

E finiamo col dolce di frutta secca in teglia da preparare in largo anticipo.

Ingredienti: 300 gr di frutta secca mista; 250 gr di cioccolato fondente; 125 gr di zucchero; 6 uova; 50 gr di farina 00; 3 cucchiai di olio di semi.

Setacciamo la farina e aggiungiamola allo zucchero. Poi versiamo le uova, l’olio e aggiungiamo il cioccolato sciolto a bagnomaria e la frutta secca. Amalgamiamo bene il tutto e versiamo, su una teglia foderata di carta forno. Inforniamo a 160°, per circa 30 minuti.

Ecco pronto il menù portafortuna di Capodanno per un 2021 di salute, amore e denaro. Dalla Redazione di ProiezionidiBorsa, buon Anno Nuovo a tutti!