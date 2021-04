Pasqua per i credenti è sinonimo di speranza. Per i non credenti, è la prima grande festa della primavera. Ad ogni modo, quindi, Pasqua è quel momento dell’anno in cui abbiamo superato l’inverno ed entriamo nel bel tempo. Quest’anno, la Pasqua ci ricorderà un po’ quella dell’anno scorso.

Certamente, l’arrivo del vaccino ha cambiato un po’ di cose. Quest’anno possiamo, almeno, vedere qualcuno della nostra famiglia e spostarci una volta di casa.

Tuttavia, i ristoranti saranno ancora chiusi e quindi dobbiamo preparare il nostro bel pranzo pasquale a casa. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporvi un menù classico, che segue la tradizione italiana delle diverse Regioni. Ecco il menù facilissimo per una Pasqua 2021 casalinga ma ricca di gusto e tradizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Antipasto: naturalmente la corallina

Quando parliamo di Pasqua e di affettati, a Roma si pensa subito alla corallina. Di per sé, si tratta di un salume tipico umbro, ma che è arrivato nella capitale e ha conquistato il palato e il cuore di tutti i romani. Si fabbrica principalmente a Norcia e il suo impasto è fatto principalmente di carne di spalla di maiale.

Primo piatto: torta pasqualina

Per il primo piatto ci spostiamo invece in Liguria. La torta pasqualina, con tutte le sue varianti, è comunque un piatto originario di Genova. Il simbolo dell’uovo e della resurrezione di Cristo è la metafora perfetta della Pasqua.

Le sue erbette invece, rappresentano il connubio perfetto con questo periodo dell’anno. La leggenda racconta che nel passato la vera torta pasqualina si facesse con 33 strati di pasta, ognuno come omaggio all’età di Cristo in croce.

Secondo piatto: agnello (allo scottadito, al forno o in umido) e asparagi

Chiediamo perdono ai vegetariani e ai vegani che possono direttamente passare agli asparagi. Per chi non lo è, però, l’agnello a Pasqua è il momento migliore del pasto. Che sia allo scottadito, al forno, in umido o sulla griglia, l’agnello è il piatto per antonomasia del periodo pasquale.

Dolce: colomba con uovo di Pasqua

Infine, accontentiamo grandi e piccini: uova di Pasqua di cioccolato e colomba non possono proprio mancare in nessuna tavola italiana.

Ecco il menù facilissimo per una Pasqua 2021 casalinga ma ricca di gusto e tradizione.