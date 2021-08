Trimestrali robuste, premio per il rischio a favore, rotazioni settoriali che di volta in volta evitano che tutti i titoli possano risultare sopravvalutati e tendenza rialzista. Questi sono gli elementi che continuano a far segnare continuamente nuovi massimi storici ai listini azionari americani.

Qual è il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi?

Mentre Wall Street guarda al piano Biden con attenzione, su quale titolo puntare da oggi in poi?

Procediamo per gradi.

Oggi al Senato americano si voterà il piano infrastrutturale da 1.000 miliardi voluto dal presidente Joe Biden. Il progetto prevede investimenti in diverse infrastrutture (internet, trasporti, rete autostradale e settore idrico) e dovrebbe far accelerare ulteriormente il ciclo economico.

Quali sono le previsioni per la settimana in corso?

Il minimo dei mercati di Wall Street dovrebbe formarsi fra ieri ed oggi per poi lasciare spazio fino a venerdì.

Ecco invece i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.815.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.408.

Abbiamo scelto Bank of America , titolo già consigliato su queste pagine in area 33,37 dollari nel mese di febbraio.

Il titolo (NYSE:BAC) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 40,67 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 29,29 ed il massimo a 43,49.

Analisi sommaria di bilancio

Dividend yield del 2,07%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value in area 43,05. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 44,50.

Il titolo sembra pronto ad accelerare. La strategia operativa.

Il consiglio è di comprare a mercato.

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 37,55 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 44/46,50 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 39,47.

Come al solito si procederà per step.