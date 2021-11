Giornata ricca di notizie interessanti, di colpi di scena e di rapidi testa coda sui mercati, in particolare a Piazza Affari. Ci sono giornate in cui non accade quasi nulla e sedute in cui si fa fatica solamente a elencare quello che è accaduto. In Borsa ogni notizia ha una sua importanza e il suo peso specifico viene misurato da come i mercati reagiscono a quella notizia. Spesso notizie e indiscrezioni si accavallano e si sommano fino a confondersi. Per le Borse spesso una indiscrezione ha più valore di un dato storico. Infatti il motto più famoso, forse, degli operatori finanziari è: compra sul rumor e vendi sulla notizia.

Mentre Telecom si impenna nuovamente per questa indiscrezione Piazza Affari si salva dal crollo

Il detto ha un fondamento e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione con il titolo Telecom Italia. L’azione ha chiuso la giornata in rialzo del 15% e i prezzi hanno terminato a 49,7 centesimi. Il titolo si è fermato molto vicino ai 50,5 centesimi dell’offerta di KKR. I prezzi sono saliti per tutta la giornata per un rumor. Tutti gli esperti si erano resi conto che per KKR la strada per acquisire Telecom sarebbe stata irta di difficoltà, ma non impossibile.

Il primo scoglio è il prezzo offerto, che molti considerano inferiore del 50% circa rispetto al valore reale della società. Una voce è iniziata a girare sui mercati, che molto probabilmente il fondo americano avrebbe ritoccato il prezzo dell’offerta. Così l’azione oggi si è impennata. Molti adesso si fanno la stessa domanda: il titolo Telecom quanto potrà salire? I nostri Analisti lo rivelano nell’articolo: “La guerra che si può scatenare attorno al controllo di Telecom ecco dove spingerà i prezzi”.

Per fortuna oggi mentre Telecom si impenna nuovamente per questa indiscrezione Piazza Affari si salva dal crollo. L’avvio è stato positivo ma dopo un’ora di scambi i prezzi hanno preso la via del ribasso. Il ritorno sotto 27.000 punti ha fatto temere una accelerazione della discesa. Invece i prezzi si sono appoggiati due volte a 26.800 punti per poi tornare a salire. Alla fine della seduta l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,6%, a 27.109 punti.

Borse europee e Wall Street in difficoltà

La nostra Borsa ha fatto molto meglio del resto dei listini europei, ancora in rosso per la paura della pandemia. L’indice Euro Stoxx 50 ha perduto lo 0,2%. La Borsa tedesca ha perduto lo 0,4%. L’annuncio della formazione del nuovo Governo che chiude l’era Merkel non ha giovato alle contrattazioni. Probabilmente l’Indice IFO, della fiducia delle imprese tedesche a novembre peggiore di ottobre, ha pesato negativamente.

Anche Wall Street si sta indebolendo dopo avere ritoccato i massimi più volte nelle ultime settimane e i prezzi stanno cedendo lentamente. Eppure le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi degli ultimi 50 anni!

