Ormai stiamo per salutare l’estate 2021. I più fortunati, magari quelli che abitano al Sud, stanno facendo gli ultimi bagni prima di tornare alla vita di tutti i giorni. Al Nord, invece, il freddo inizia a farsi sentire. Questo, purtroppo, si nota anche nei nostri giardini. In primavera ed in estate avevamo tanti fiori che coloravano tutti i nostri esterni, mentre ora, pian piano, stanno scomparendo. Anche se hanno resistito molto bene al caldo, infatti, con i primi freddi stanno appassendo.

Non dobbiamo disperare, però, perché ci sono per fortuna piante che anche d’autunno sono molto belle. Anzi, alcune lo sono soprattutto in questo periodo e oggi ne scopriremo una. Vedremo, infatti, che mentre le altre muoiono questa pianta straordinaria diventa più bella che mai.

Le “stelle” nel nostro giardino

Oggi consigliamo di piantare in giardino un astro. Questo nome molto particolare indica un genere di piante che fioriscono proprio in questo periodo. Il termine “astro” ricorda le stelle e non è affatto un caso. I fiori di questa pianta, infatti, hanno una forma a stella, dovuta alla disposizione dei suoi petali. L’astro era conosciuta già dagli antichi greci, che le hanno appunto dato questo nome.

Ci sono diverse varietà di astro, i cui fiori hanno colori che vanno dal blu al viola, passando per il rosa e la lavanda. La pianta, invece, è alta circa un metro, ma ci sono alcune specie che crescono fino a superare i tre metri. Noi consigliamo quelle più basse, meno ingombranti e davvero bellissime.

Con i suoi petali viola e il pistillo giallo, l’astro può ricordare una margherita, ma di dimensioni maggiori.

Questa pianta non richiede enormi cure. In genere è meglio piantarla almeno un mese prima che inizino le gelate, così che possa attecchire bene. Nelle prime settimane di vita è bene bagnarla frequentemente, perché ama i terreni umidi. Se, però, abitiamo in una zona in cui piove frequentemente, non esageriamo o potremmo danneggiarla.

Preferisce stare al sole, quindi mettiamola in un luogo abbastanza esposto. Se crescono molte foglie, possiamo potarla ogni tanto per farla crescere meglio. L’astro è anche molto versatile e può essere piantato sia in terra che in vaso. Questa versatilità è ottima, perché ci permette di decidere in che zona del giardino piantarlo per massimizzare la bellezza dei nostri esterni. Insomma, anche con il freddo non si rinuncia ad avere un giardino curato, ed anzi riusciremo a farlo spiccare più che in estate.