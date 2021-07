Uno degli errori più gravi che possiamo fare è considerare le tisane come ottime bevande ma solo per le serate invernali. È pur vero che è un piacere scaldarsi le mani prima e lo stomaco poi con una rigenerante e profumata tisana. Magari davanti a un avvincente film o a una partita di calcio senza respiro ma non solo in pieno inverno. Le tisane infatti bevute fresche nelle calde e afose giornate estive ci permettono di idratarci, dissetarci e fare un pieno di nutrienti. È il caso della tisana che suggeriamo oggi: meno grassi e meno calorie con questa tisana serale rinfrescante e alleata del cervello.

Il principio che fa di queste tisane dei toccasana per il nostro organismo è davvero più semplice di quello che pensiamo. Una tisana depurativa avvia prima la termogenesi e il metabolismo, permettendoci così di bruciare calorie ed eliminare scorie e tossine. Le fibre e le vitamine contenute vanno così a purificare fegato e intestino che saranno meno oberati di lavoro. Un ciclo a 360 gradi che andrà a tutto vantaggio del nostro organismo come la tisana al caffè verde che andiamo a vedere con i nostri Lettori.

Il caffè verde e tutta la forza che mette in campo

Il caffè verde è semplicemente il chicco come viene da madre natura non tostato e non lavorato. Presenta 2 sostanze benefiche per il cuore e per la linea: l’acido clorogenico e le metilxantine in grado di assorbire i grassi velocizzando il metabolismo. Ricco di polifenoli il caffè verde aiuta a mantenere bassi i livelli di glicemia e colesterolo. I suoi antiossidanti sono i migliori alleati per contrastare i radicali liberi sempre pronti a insidiare il cervello e il cuore.

Possiamo acquistare i chicchi di caffè verde in erboristeria e tritarli a casa o più comodamente già polverizzati mettendoli in una tazza di acqua calda e lasciando in infusione per una decina di minuti. Una volta fredda questa tisana sarà dissetante e benefica per il nostro organismo.

