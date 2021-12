Il mondo degli amanti degli animali talvolta si divide in categorie e tifoserie differenti. Vi è chi adora gli uni e gli altri, ma solitamente ci si divide in fan di cani o di gatti.

Sono infatti loro gli animali domestici indubbiamente più diffusi, anche in virtù dello stretto rapporto che creano con il proprio padrone.

Spesso, erroneamente, si accusano i felini di maggiore freddezza, ma tutti coloro che ne hanno uno potranno facilmente dissentire. Tanto più nel caso di determinate razze che si legano estremamente agli esseri umani.

Decidere di adottare un gatto ci pone innanzi a una marea di possibilità, poiché il mondo felino è davvero variegato.

In alcuni casi a spingerci potrebbe essere la praticità, come nel caso di questi 7 gatti stupendi che non riempiranno la casa di pelo.

Molto spesso però, diamo priorità all’aspetto del micio e soprattutto al suo carattere. In più, magari, ne ricerchiano uno particolare e che sappia distinguersi dalle razze più note.

Un’idea potrebbe essere questo gatto con la coda a nuvoletta, socievole e affettuoso come un cane.

Poco conosciuto e poco comune in Italia, è anche una razza americana: l’American Curl. La caratteristica principale che subito colpisce è la forma delle orecchie a ricciolo, come indicato dal nome inglese Curl. Gli conferiscono un’aria davvero tenera.

Esistono due tipologie di American Curl: a pelo corto e a pelo lungo. La colorazione del mantello è estremamente varia e include diversi colori e disegni.

Ha gli occhi estremamente grandi, nel caso di alcuni esemplari possono anche essere di colorazione blu.

Un micio vivace e affettuoso

Meno diffuso del Certosino e del Siamese questo gatto dalle insolite orecchie è un vero tenerone.

L’American Curl, infatti, è un gatto affabile ed estremamente affettuoso, ama ricevere coccole e il contatto con i propri cari. In più, è estremamente socievole non solo con gli esseri umani ma anche con i cani. Soffre molto se lasciato da solo, richiede una presenza costante.

Ha un’indole mansueta, il che lo rende perfetto anche per i bambini, infatti non ha tendenze a graffiare.

Vispo, intelligente e vivace, ama molto stare in movimento ed è anche molto abile. Sorprenderà e divertirà con le sue incredibili acrobazie.

Poiché adora scorrazzare, gradisce trascorrere del tempo all’aria aperta. Nel giardino, qualora sia possibile, ma anche qualche passeggiata al guinzaglio.

Ha una tempra forte e non è predisposto ad anomalie insite nella razza. Una razza selezionata, ma che discende dalla mutazione genetica naturale di una gattina randagia americana che presentava le tipiche orecchie a ricciolo.

Quest’ultime sono particolarmente delicate e richiedono cure costanti, importanti pulirle dalle secrezioni con una certa frequenza.

L’American Curl è adatto a tutte quelle persone che ricercano in un gatto un vero e proprio membro attivo della famiglia.

