Tra i buoni propositi dell’anno nuovo, potremmo dedicare meno di 5 minuti del nostro tempo appena svegliati per ricominciare in piena forma il 2021. Molti preferiscono arrivare con la sveglia fino al tempo limite possibile per non perdere nemmeno un minuto di sonno. Altri, invece, scelgono la via del risveglio più energetico e in grado di dare maggiore carica. Diciamo pure che la scelta è assolutamente soggettiva, ma, come Esperti di Salute e Benessere, ci sentiremmo di consigliare la seconda opzione. In teoria, esisterebbe anche la terza, quella per un risveglio shock, con la doccia gelata, in stile vichingo. Ecco, questa ultima opzione, è consigliato soprattutto ai più giovani. In ogni caso, ricordiamo che fare un po’ di attività fisica al risveglio ci permette di produrre anche gli ormoni del buonumore.

Cosa fare e come agire

Meno di 5 minuti del nostro tempo appena svegliati per ricominciare in piena forma il 2021, con questi piccoli accorgimenti:

un minuto dedicato al rilassamento della muscolatura della cervicale;

un paio di minuti di stretching;

un minuto di addominali, anche semplicemente sul letto;

un minuto di rotazione del busto e movimenti di gambe e ginocchia.

Parliamo di una mini-sessione casalinga di palestra, che però avrà il compito fondamentale di risvegliarci, tonificarci e far scorrere più velocemente il sangue.

Ancora meglio se nel silenzio assoluto

La situazione ideale per svolgere questi esercizi, approfittando al massimo dello sforzo fisico, è quella nel silenzio assoluto della casa. Ciò permetterà infatti anche alla nostra mente di comandare meglio le azioni ai muscoli e di rilassarsi, ossigenando perfettamente il cervello. Azioni, che, sembra un gioco di parole, ma sono il primo vero investimento importante della nostra giornata. Esercizi fisici, che avranno poi bisogno di un completamento importante nella scelta della colazione. Inutile, infatti, partire bene per poi nutrirsi male e vanificare il tutto.

Colazione correlata

Noteremo già in giornata i benefici di questi brevi, ma significativi esercizi ginnici, a maggior ragione, se uniti a una colazione salutare composta da:

yogurt;

cereali;

fette biscottate con la marmellata;

crostata fatta in casa con frutta fresca;

succo di arancia;

latte vegetale;

qualche frutto secco.

Abbiamo indicato i maggiori indiziati a completare in salute ed energia una delle fasi più importanti della giornata: il risveglio e la colazione. Cogliamo l’occasione per suggerire l’approfondimento della lettura dell’articolo sottostante.

