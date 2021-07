L’estate è quel periodo dell’anno in cui abbiamo bisogno di cibi leggeri, freschi e veloci da preparare.

Fa troppo caldo per passare ore intere davanti ai fornelli, per questo dobbiamo ingegnarci e cucinare piatti pronti in poche e semplici mosse.

E quale esempio migliore della frittata? La si può preparare in mille modi, perché è versatile, si adatta bene con ogni verdura, salume o formaggio ed è veloce da preparare. Oltretutto è anche comoda da mangiare, perfetta per le serate da passare sul divano a guardare una partita di calcio!

Dunque mettiamoci all’opera e prepariamo insieme questa fantastica frittata gustosissima e super economica!

Meno di 5 euro per preparare la frittata più squisita e colorata dell’estate

Quando arriviamo dal fruttivendolo, o al supermercato, in questo periodo i banconi sono pieni di zucchine. Ecco perché l’ingrediente principale di questa ricetta saranno proprio loro, le zucchine.

Una ricetta semplicissima

Dopo aver tagliato le zucchine a rondelle, cuociamole in padella con olio e un pizzico di sale, quindi giriamole di tanto in tanto. Quando saranno pronte, mettiamole in un piatto a parte.

In un’altra padella, faremo soffriggere la pancetta, finché sarà ben croccante e dorata. In questo caso non serverà olio, perché la pancetta si scioglierà nel suo stesso grasso.

Quindi in un contenitore sbattiamo le uova con sale, pepe e un po’ di parmigiano. Mescoliamo bene, e poi aggiungiamo le zucchine, la pancetta e la scamorza affumicata. Amalgamiamo bene il tutto e versiamo in una padella. Alla fine decoriamo con qualche altro cubetto di scamorza e di pancetta e una spolverata di erba cipollina.

Inforniamo in forno statico a 200° per 20-25 minuti, controllandola di tanto in tanto. E la nostra buonissima ricetta è terminata! Questa ricetta è così economica che sono bastati meno di 5 euro per preparare la frittata più squisita e colorata dell’estate.

Un dolcetto per finire in bellezza

E sempre per la serie “le ricette veloci sono le più buone”, abbiamo preparato la torta squisita da fare in 1 minuto, perfetta per chi ha poco tempo!