Siamo ormai in piena estate e la voglia di mettersi ai fornelli scarseggia, ma abbiamo tutti una gran voglia di mangiare piatti sfiziosi e leggeri che non richiedono particolare impegno e tempo da passare vicino ai fornelli.

La Redazione sta proponendo tante alternative per le cene estive, come queste gustose e croccanti polpette di zucchine dal cuore morbido.

Ma oggi vogliamo proporre un piatto che si prepara in pochissimo tempo per il quale impiegheremo alimenti che abbiamo già nelle nostre case. Si tratta di un grande protagonista delle tavole estive. È un piatto a base di pane raffermo che viene ammorbidito con acqua e aceto. Esso si distingue per il suo sapore intenso e particolare che vede come protagoniste anche le verdure quali pomodorini, cetrioli, cipolle e sedano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un piatto che non necessita neppure l’uso dei fornelli, dovremmo infatti avvicinarci ad essi solo per la tostatura del pane. Stiamo parlando della panzanella.

Ricetta per la panzanella

350 g di pane raffermo;

200g di pomodorini;

200g di cetrioli;

70 g di cipolle;

acqua 250g;

basilico q.b.;

sale ed olio;

pepe.

Meno di 5 euro e niente fornelli per preparare questa cena estiva leggera ma gustosissima

Ecco il procedimento. La prima operazione è quella ti tagliare il pane raffermo in fette e poi a dadini, mettere il pane in una ciotola e ammorbidire con l’aggiunta di acqua e aceto e mescolare bene. Intanto lavare accuratamente i pomodorini e tagliarli a metà o in quattro parti. Affettare le verdure e le cipolle in maniera sottile e riporre tutto nella ciotola del pane raffermo. Aggiustare di sale e pepe ed aggiungere le foglioline di basilico, mescolare accuratamente anche con le mani. La nostra panzanella è pronta non resta che riporla in frigo fino al momento di servirla.

Le varianti

Esistono diverse varianti della panzanella, infatti è possibile aggiungere diversi ingredienti, come ad esempio le olive oppure il tonno. Inoltre è possibile realizzarla rendendo il pane croccante, semplicemente passandolo in padella.

Ebbene, meno di 5 euro e niente fornelli per preparare questa cena estiva leggera ma gustosissima.