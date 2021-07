Iniziare la giornata con energia per poter affrontare al meglio e con ottimismo gli impegni delle ore successive è molto importante.

Quindi, al mattino è fondamentale dedicarsi alla colazione. Non solo per risvegliare l’organismo, ma anche per riattivare il metabolismo che rallenta durante la notte, come spiegato in questo articolo Facciamo attenzione a queste 2 abitudini sbagliate perché sono la causa del metabolismo lento.

Una colazione sana e nutriente è il primo piacere quotidiano che ci permette di non arrivare affamati al pasto successivo.

Meno di 3 euro e niente fornelli per una colazione che ci mantiene giovani

Tanti non dedicano il tempo giusto e non si godono con calma questo momento della giornata.

Infatti in molti scelgono di saltare la colazione, oppure bevono un caffè veloce e mangiano un biscotto mentre si preparano per andare al lavoro.

Ma bastano meno di 3 euro e niente fornelli per una colazione che ci mantiene giovani da gustare in totale relax.

Preparare questa colazione è facilissimo. Servono solo 3 ingredienti: yogurt greco, miele e noci. E possiamo decidere in base ai nostri gusti quanto miele e noci aggiungere. Naturalmente, questo dolce è ottimo da gustare anche a fine pasto o come merenda.

3 ingredienti eccezionali

Ma perché sono degli ingredienti speciali?

Lo yogurt greco ha una consistenza più densa e compatta di quello tradizionale e un sapore più acidulo.

Grazie ai fermenti lattici regola l’attività intestinale ed elimina il gonfiore addominale.

Inoltre, l’acido lattico presente in questo yogurt combatte i radicali liberi che causano l’invecchiamento. Infine, è ricco anche di calcio, che aiuta a prevenire le malattie delle ossa.

Il miele, invece, è un alimento che conosciamo tutti per le sue proprietà antinfiammatorie. Infatti calma tosse, raffreddore e mal di gola. Ricco di antiossidanti che contrastano i radicali liberi, è anche un ottimo sostituto dello zucchero.

Ora parliamo delle noci. La presenza di Omega-3, lo rendono un potente antiossidante, importante per prevenire i tumori. La vitamine E, poi, aiuta a contrastare l’invecchiamento cellulare.

Inoltre basta mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli.

Tre ingredienti buonissimi, che ci aiutano a contrastare i radicali liberi e prevenire i segni dell’invecchiamento e quindi a mantenerci giovani.