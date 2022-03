Il bonsai non è una pianta facile da curare, soprattutto per chi si trova per la prima volta alle prese con questo esemplare.

Si tratta di un albero in miniatura, molto elegante e particolare, che necessita di attenzioni precise e la cui cura può risultare, a tratti, molto impegnativa.

Esistono diversi tipi di bonsai, ma quella più comune è il Ficus Bonsai. Chi compra un bonsai, non può assolutamente pensare di prendersene cura così come fa con tutte le altre piante.

Dobbiamo considerare le dimensioni del vaso

A differenza delle altre piante, infatti, il bonsai vive in un vaso molto piccolo, che quindi non potrà ospitare molta riserva acqua. Innaffiarlo con troppa o, al contrario, con poca acqua, ne rallenterebbero la crescita e potrebbe anche causarne sofferenza e morte.

Le particolari caratteristiche con cui i coltivatori lo hanno cresciuto, lo rendono un alberello molto prezioso, da coltivare secondo precise regole di posizione, luce e innaffiatura. Ecco quali sono le principali cure che dovremo riservare al nostro bonsai per vederlo crescere nel miglior modo possibile.

Memorizziamo queste 3 regole fondamentali per curare un bonsai da interno che perde le foglie e che sembra non volersi più riprendere

Molte persone credono che questi esemplari siano più adatti a vivere in ambienti chiusi invece che all’aperto. In realtà, così come tutti gli alberi, anche i bonsai vivono meglio in esterno, anche se le temperature fredde invernali potrebbero fare loro del male.

Per questo motivo, potremo tenerli dentro casa, facendo attenzione a tenerli in un luogo molto luminoso. Il bonsai, infatti, ha bisogno di molta luce per crescere bene.

Al contrario, poca luce potrebbe rallentarne la crescita e la pianta perderà le sue forze. Questo malessere si noterà anche all’esterno e l’unico modo per evitare tutto ciò è posizionare il nostro bonsai davanti ad una finestra.

L’irrigazione è molto importante

Facciamo molta attenzione anche all’irrigazione del terreno del nostro piccolo bonsai. Leggiamo attentamente le etichette presenti sui vasi e chiediamo informazioni precise al nostro rivenditore di fiducia. Ogni bonsai, infatti, ha bisogno di cure precise e specifiche.

In generale, comunque, i bonsai dovranno essere innaffiati con regolarità, in modo uniforme per far arrivare l’acqua a tutto il terreno. Inoltre, facciamo attenzione a non esagerare con l’acqua, altrimenti l’apparato radicale marcirà, le foglie diventeranno gialle e l’albero appassirà.

Al contrario, non bisogna far sentire la mancanza dell’acqua al bonsai, altrimenti ne risentirà. In estate, ad esempio, se lasciamo il nostro bonsai senza acqua per troppo tempo, potremmo vederlo appassire in poche ore. Ricordiamo anche di fertilizzare il nostro bonsai regolarmente, con fertilizzanti organici per bonsai.

Questi nutrimenti, se forniti regolarmente, potranno rigenerare un bonsai sofferente e farlo stare finalmente meglio. Memorizziamo queste 3 regole fondamentali per curare il nostro bonsai e, questo piccolo alberello in miniatura, ci darà grandi soddisfazioni.