Se avete anche un piccolo orticello sul balcone di casa, ne sarete certamente fieri e orgogliosi. Coltivare le piantine non è solo un hobby, ma anche un viatico per allontanare lo stress e i cattivi pensieri. Le piante, piccole e grandi che siano, donano vita, positività e gioia. Se non le avete ancora, melissa e malva sono le due piante benefiche da tenere e coltivare sempre. Gli esperti di salute e benessere della Redazione vi spiegano il perché.

La melissa e i suoi oli essenziali

Se soffrite di crisi nervose, disturbi digestivi, emicrania da stress, allora la melissa è la pianta che fa per voi. Le sue foglie sono infatti ricche di un olio essenziale, molto gradevole e profumato, ma soprattutto in grado di curare molti disturbi. In antichità era uno dei pochi rimedi naturali agli spasmi delle mestruazioni, ma curava anche i crampi dello stomaco e gli attacchi violenti di colite.

Contro l’insonnia

La melissa è anche protagonista indiscussa delle cure naturali, a base di erbe, per curare l’insonnia e facilitare il sonno. Così utile da essere contenuta anche nelle tisane per bambini e neonati. Acquistando la piantina e tenendola in casa, potrete crearvi l’infuso con qualche foglia e un po’ di acqua bollente. Lasciate riposare l’infuso, tenendolo coperto per una decina di minuti, quindi filtratelo e assaporatelo. Utilissimo nei casi di attacchi violenti allo stomaco, ma anche prima di dormire per garantirci una notte serena!

La malva ideale contro la tosse

La malva, come la melissa, è un’adorabile piantina fiorita, che potrete tenere sul balcone o in giardino, approfittando delle sue virtù. Emolliente e antinfiammatoria, davvero speciale per curare l’intestino, grazie alla sua azione lassativa. Agisce contro la stasi intestinale, che, spesso è la causa dei disturbi di stomaco. Per usare un termine molto concreto: la malva è lo spazzino dell’intestino.

Ma, attenzione che il suo infuso è indicato anche per contrastare la tosse e il mal di gola. Come la melissa, potrete fare un decotto con le sue foglie e dell’acqua calda. Allo stesso modo, lasciatelo agire e filtratelo, per poi assaporarlo come intervento naturale, ma anche rilassante. Ecco perché melissa e malva sono le due piante benefiche da tenere e coltivare sempre per il nostro benessere.

