L’autunno sa di focolare domestico, di camino e di lunghe domeniche pomeriggio passate in casa. Noi italiani siamo certamente uno dei popoli più socievoli del Mondo, ma quando iniziano i primi freddi tendiamo a uscire di meno.

Ottobre è proprio il mese di passaggio in molte regioni italiane, specialmente nella parte settentrionale del Paese. I piatti e la gastronomia seguono naturalmente sia il susseguirsi delle stagioni sia le abitudini sociali e culturali delle persone. Se da una parte d’estate i piatti sono veloci e freschi, d’autunno diventano più caldi.

Inoltre, dato che noi di ProiezionidiBorsa crediamo nei benefici del consumo di frutta e verdura di stagione, oggi proponiamo un dessert di stagione. Ecco le mele e pere per un dolce autunnale favoloso e veloce che conquisterà tutti.

Ingredienti

3 uova;

120 grammi di zucchero bianco;

2 cucchiai di olio di girasole o di semi;

180 grammi di farina;

lievito;

cannella;

3 mele;

2 pere;

burro.

Preparazione

Per prima cosa, non dobbiamo dimenticarci che la parte più importante di questa preparazione prevede l’uso del forno. Di conseguenza, dato che vogliamo cucinare per bene ma senza perdere tempo è necessario preriscaldare il forno. Infatti, scegliamo i classici 180 gradi e prendiamo un contenitore adatto alla cottura in forno.

In genere, i più diffusi sono delle tortiere di 25 centimetri di diametro, che per questa preparazione è proprio l’ideale. Imburriamo la carta fa forno e la disponiamo, dunque, nella tortiera. Nel frattempo, andiamo a sbucciare le mele e le pere. Una questione molto importante riguarda i semi: li dobbiamo necessariamente togliere tutti. Altrimenti, la torta che stiamo cucinando avrà un’amarezza troppo spiccata.

Mele e pere per un dolce autunnale favoloso e veloce che conquisterà tutti

Con la frutta sbucciata ci sinceriamo di tagliarla a fette sottili che disponiamo in una piccola ciotola con l’aggiunta di un cucchiaio di succo di limone. In un’altra ciotola mescoliamo le uova sbattute, lo zucchero e l’olio di girasole: quando il composto si amalgama aggiungiamo la farina e il lievito.

Chi ama la cannella può inserirla in questo momento. Ora, si devono aggiungere le fette di mele e pere e si rimescola tutto. Si inserisce questo composto in forno per quaranta minuti e poi la torta è pronta.

