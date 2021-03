Il sole comincia a scaldarci e illuminare le nostre giornate, i fiori sbocciano e l’aria si addolcisce. Si diffonde una sensazione di leggerezza che rende più sopportabile il periodo che stiamo vivendo. Anche l’orto comincia a regalarci la frutta più buona e perché non approfittarne? Oggi gli Esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propongono di usare mele e fragole per questo fresco e goloso dessert dal sapore di primavera. Una cheesecake un po’ diversa dal solito. Allora allacciamo i grembiuli e diamoci da fare!

Ingredienti

a) 150 gr di biscotti;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 100 gr di burro;

c) 1 cucchiaino di miele;

d) 3 mele grandi;

e) 50 ml di acqua;

f) succo di 1 e ½ limone;

g) 2 cucchiai di mascarpone;

h) 160 gr di zucchero;

i) 30 gr amido di mais;

l) 500 gr di fragole.

Preparazione

Laviamo accuratamente le fragole, priviamole del picciolo e tagliamole a pezzettini in una ciotolina. Tagliamo poi un limone e spremiamolo, quindi versiamone il succo sulle fragole. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero, misceliamo gli ingredienti. Mettiamo da parte le fragole di modo che abbiano il tempo di insaporirsi, serviranno infatti alla fine della preparazione. In un mixer, frulliamo i biscotti secchi fino a ridurli in polvere. Fondiamo 75 gr di burro a bagnomaria e versiamolo sulla polvere di biscotti, aggiungiamo infine un cucchiaino di miele e amalgamiamo il tutto.

Muniamoci quindi di uno stampo a cerniera, spennelliamolo con olio e rivestiamolo con della pellicola, facendo in modo che quest’ultima aderisca bene ai bordi. Quindi versiamoci la polvere di biscotti. La stenderemo sul fondo dello stampo e ne alzeremo i bordi come per fare la base di una crostata. A questo punto fare in modo che si compatti bene sul fondo usando un bicchiere.

Poniamo poi lo stampo in frigo per circa un’ora. Nel frattempo, laviamo bene le mele e priviamole della buccia e del torsolo, quindi tagliamole a pezzettini e versiamole in un pentolino. Spremiamo il restante mezzo limone e versiamone il succo sulle mele. Aggiungiamo 50 gr di zucchero, 50 gr di acqua e i restanti 25 gr di burro.

Trasferiamo quindi il pentolino sul fornello e facciamo cuocere le mele a fuoco moderato per circa 20 minuti. Quindi frulliamole con un frullatore ad immersione ed aggiungiamoci il mascarpone facendo in modo che si amalgami alla purea. Quando la base di biscotti sarà pronta, vi versiamo la crema di mele e mascarpone e la livelliamo con un cucchiaio. Poniamo la torta in frigo e lasciamo che si rassodi per circa un’ora.

Ecco come concludere la cheesecake

Trascorso questo tempo riprendiamo le fragole e le separiamo dal succo. Pesiamo quest’ultimo e lo allunghiamo con acqua fino ad arrivare a 400 ml di liquido. Lo versiamo in un pentolino con lo zucchero rimanente e 30 gr di amido di mais. Misceliamo il tutto e lo trasferiamo sul fuoco per 5 minuti, il tempo necessario per farlo addensare. Versiamo quindi la gelatina ottenuta sulle fragole e misceliamo il tutto. A questo punto possiamo riprendere la cheesecake dal frigo e cospargerla con la gelatina alle fragole facendo in modo che rivesta bene la torta.

Poniamo nuovamente lo stampo in frigo almeno per una mezz’oretta et voilà la nostra cheesecake è pronta. La tireremo fuori dallo stampo liberandola dalla pellicola e la trasferiremo su un piatto da torta che la valorizzi.

Mele e fragole per questo fresco e goloso dessert dal sapore di primavera, la cheesecake ottima sia per il pranzo domenicale che come merenda fresca e sana per i bimbi. Una ricetta da provare assolutamente! Buon appetito golosoni!