Tornano sempre con gran piacere ed un pizzico di nostalgia le ricette semplici della tradizione che colorano di bontà le pagine della rubrica di cucina firmate ProiezionidiBorsa.

Boccone dopo boccone, balzando tra le ricette, riscoprendo sapori e prodotti del Bel Paese, la Redazione arricchisce il suo bagaglio di preparazioni cercando di carpire i segreti e i consigli più utili per mangiare con gusto e con genuinità.

Regine della tavola, le mele si pongono nei gradini più alti della classica degli alimenti più economici, comuni e versatili in circolazione. Di facile reperibilità, le mele cotogne sono un vero asso nella manica, soprattutto nella realizzazione di torte. Una ricetta antica e sempre in voga è quella delle mele cotogne al forno. Un dessert semplice e gustoso apprezzato da ogni fascia di età. Grandi e piccoli, infatti, sono ghiotti di questa preparazione e per questo motivo, questa sera si suggerisce la ricetta delle mele cotogne al forno arricchite da un ingrediente speciale, ovvero il vino rosso.

Ingredienti

a) 5 mele cotogne;

b) 2 cucchiai di vino rosso;

c) 2 cucchiai di sciroppo d’agave;

d) il succo di un’arancia.

Mele cotogne al forno, mai state così buone grazie a questo ingrediente speciale. Procedimento

Per portare in tavola una prelibatezza senza tempo, sarà necessario lavare, sbucciare e tagliare a spicchi le mele. Prendere una teglia da forno, posizionare le fette sul fondo della teglia e cospargere di sciroppo d’agave. Successivamente versare il vino rosso ed infine il succo d’arancia. Mescolare delicatamente per rendere omogeneo il risultato finale.

A questo punto, ricoprire la teglia con un foglio di alluminio e cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180° per circa 40 minuti. Togliere il foglio di alluminio e far cuocere per altri 5 massimo 10 minuti per rendere leggermente croccante la superficie delle mele. Ed ecco che il dessert è pronto. Delizioso da leccarsi i baffi.

